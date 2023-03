Drugshandelaar Piet Wortel toch niet op vrije voeten, aangehouden voor witwassen

Piet Wortel.

Wortel is aangehouden op verdenking van witwassen in 2018. Volgens zijn advocaat Ruud van Boom is Wortel bij een eerdere gelegenheid al gehoord over de verdenking, maar werd zijn cliënt destijds niet in staat van beschuldiging gesteld. “Dit had in mijn ogen anders gemoeten,” aldus Van Boom. “Het is een beetje: als mijn cliënt voor het een wordt vrijgelaten, komt het OM met wat anders.”

Piet Wortel werd onlangs door de rechtbank Rotterdam op vrije voeten gesteld in een zaak die draait om twee afrekeningen in het criminele milieu. Het Openbaar Ministerie ziet Wortel als de opdrachtgever van de twee liquidaties in 2019. De eerste is die op oud-profvoetballer Kelvin Maynard. De tweede moord is die op de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller, die in september 2019 werd doodgeschoten op Curaçao.

De twee moorden zouden een wraakactie zijn voor de diefstal van 400 kilo cocaïne in juli 2019. Waar en hoe de drugs gestolen zouden zijn, is altijd onduidelijk gebleven.

Justitie verdenkt Piet Wortel daarnaast van betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne. Hij werd in 2014 ook al eens veroordeeld voor cocaïnehandel.

Hard bewijs dat Piet Wortel de opdrachtgever is geweest van de moorden op Maynard en Feller zit volgens advocaat Ruud van Boom niet in het dossier. “Het is allemaal roddel en achterklap, opgetekend door het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie,” zo betoogde de raadsman tijdens pro forma zittingen in de zaak.

Volgens Van Boom bevat het dossier aanwijzingen dat Kelvin Maynard op het moment dat hij werd doodgeschoten een hoogoplopend conflict had met iemand anders dan Piet Wortel.

Het Openbaar Ministerie erkende in januari dat er nog geen ronde zaak is tegen Wortel. Het onderzoek is momenteel in volle gang.

Vrijdag wordt Piet Wortel voorgeleid bij de rechter -commissaris. Die zal toetsen of de nieuwe aanhouding voor witwassen rechtmatig is.