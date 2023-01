Drugsfamilies sturen jongeren naar scheepvaartschool: ‘Met de juiste functie word je stinkend rijk’

Drugsorganisaties sturen doelbewust jonge familieleden naar scheepvaartscholen zodat zij jaren later een strategische baan in de Rotterdamse haven kunnen krijgen. Dezelfde ‘infiltratie’ vindt ook bij bedrijven plaats. ‘Dikke auto’s en mooie kleding: dát vinden zij belangrijk.’

Meerdere voorbeelden kan Jan Janse, hoofd van de Zeehavenpolitie, opnoemen. Zeker vijf studenten zijn aan een opleiding op een scheepvaartschool begonnen met maar één doel voor ogen: uiteindelijk van waarde zijn voor een drugsorganisatie.

De politie weet dat het al langer gebeurt, maar anno 2023 is het een ‘regulier gebruik’ binnen criminele netwerken. “We zien het in opsporingsonderzoeken en onze intelligence. Het gebeurt regelmatig.”

Overdag student, ‘s avonds uithaler

De infiltratie is voor criminele organisaties een proces van de lange adem, aangezien het jaren kan duren voor een student daadwerkelijk bij een bedrijf op een waardevolle positie belandt. Maar Janse weet als geen ander wat dat geduld straks kan opleveren. “Neem een corrupte planner. Als we zo iemand oppakken, zien we meteen dat het een tijdje stil blijft op een terminal. Het is voor drugscriminelen moeilijker mensen op zulke posities te vervangen.”

Het is vorig jaar meermaals voorgekomen dat de politie een uithaler oppakte die in het dagelijks leven een studie volgde op een scheepvaartschool. Ook werden studenten op straat gezien met jongeren die al eens op terminals waren gesnapt.

In sommige gevallen vond de recherche het nodig om scholen te informeren, zegt Janse. “Dat zijn lastige zaken. Je bent altijd voorzichtig met het verstrekken van politiegegevens aan particulieren, maar helemáál als je dat doet aan een instituut waar iemand met zijn toekomst bezig is. Toch was het in een aantal gevallen gerechtvaardigd.”

De ontwikkeling is onderdeel van het kat- en muisspel tussen criminelen en opsporingsdiensten. De afgelopen jaren is de strijd tegen de drugssmokkel in de Rotterdamse haven geïntensiveerd, waardoor cokehandelaren steeds creatiever moeten zijn.

Dikke auto’s

Waarom jongeren zich door een familie of organisatie laten strikken, verschilt per persoon. “Het zal ongetwijfeld niet in alle gevallen vrijwillig zijn. Tegelijkertijd zien we dat het een deel van de jongeren uitsluitend om het geld te doen is. Dikke auto’s en mooie kleding: dát vinden zij belangrijk.”

Niet voor niets zegt het Scheepvaart en Transport College (STC), de Rotterdamse onderwijsinstelling waar de havenmedewerkers van de toekomst worden opgeleid, het weerbaar maken van studenten een ‘prioriteit’ te vinden. Dat gebeurt door middel van lesprogramma’s, trainingen en rollenspellen, zegt een woordvoerster van de havenvakschool. “Wij zijn ons goed bewust van de problematiek die speelt in de haven op het gebied van criminaliteit en het risico op ondermijning.”

Kwetsbare gezinnen met schulden

Jongeren vormen sowieso een belangrijke schakel in de drugseconomie. Ze worden namelijk ingezet om in het holst van de nacht een terminal binnen te dringen en een partij cocaïne veilig te stellen. Dat doen ze meestal door het witte goud naar een al vrijgegeven container te verplaatsen.

Twee jaar geleden liepen in de Rotterdamse haven 400 van deze drugsuithalers tegen de lamp, vorig jaar 241. Volgens het Openbaar Ministerie komen deze jongeren doorgaans uit kwetsbare gezinnen met schulden of hebben ze familie die actief is in het criminele circuit. Het gros komt uit Rotterdam-Zuid. Enkele Amsterdamse twintigers werden vorig jaar veroordeeld voor uithalen cocaïne in een andere haven, die van Antwerpen.

Een aanklager zei tijdens een zitting eens dat uithalers tot wel 20.000 euro per smokkelklus kunnen verdienen, maar Janse zegt over de verdiensten juist ‘een heleboel verschillende verhalen’ te horen. “Ik denk dat het uitmaakt of een uithaalactie slaagt en hoeveel cocaïne je verplaatst. Het is lastig om daar een cijfer aan te hangen.”

Stinkend rijk

Écht geld verdien je met een strategische functie in de haven, weet Janse. “Het ligt eraan hoe belangrijk je bent. Ben je in staat om daadwerkelijk transporten te manipuleren? Dan kun je stinkend rijk worden.”

Het maakt dat ook bedrijven worstelen met infiltratie. Volgens Janse gebeurt het regelmatig dat criminelen solliciteren op functies in de haven die interessant zijn voor drugsorganisaties. Deze banen geven immers toegang tot waardevolle informatie én stellen iemand in staat om bijvoorbeeld een container met cocaïne naar een strategische plek te verplaatsen.

Soms zijn deze sollicitanten ronduit brutaal. “Mensen zeggen bijvoorbeeld alleen maar op de afdeling import te willen werken. Tegenwoordig is zoiets natuurlijk een rode vlag.”

‘Wie snuift, heeft bloed aan zijn neus’

Gas, kleding, boodschappen: afgelopen jaar werd alles duurder. Eén product bleek echter ongevoelig voor heftige prijsstijgingen: cocaïne. De prijs voor een grammetje ligt al jaren rond de vijftig euro. Dat komt doordat de cokemarkt niet onderhevig is aan normale economische wetten. De huidige overproductie - er is volgens de opsporingsdiensten meer aanbod dan vraag - leidt bijvoorbeeld niet tot een prijsdaling. Grote drugsvangsten - dus een kleiner aanbod - jagen de prijs ook niet omhoog. Hogere transportkosten zijn evenmin van invloed. Al gaan de dieselprijzen door het dak, de verstopte partijen cocaïne liften toch gratis mee op een containerschip. Daarnaast zullen dealers hun prijzen niet snel verhogen uit angst hun marktaandeel te verliezen, zegt de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar. “Organisaties maken hun cocaïne niet duurder als er veel inbeslagnames zijn geweest. Ze willen niet het risico lopen dat hun klanten overstappen naar andere aanbieders.” Thomas Bosch, directeur van de FIOD, greep de presentatie van de onderscheppingscijfers dinsdag aan om nog maar eens te benadrukken dat gebruikers drugscriminaliteit in stand houden. “Deze hele industrie bestaat bij de gratie van de eindconsument. Wie snuift, heeft bloed aan zijn neus.”