Dronken op deelscooter? Advocaten zien forse toename van jongeren die zo hun rijbewijs kwijtraken

Beeld ANP

“Ik zie een gigantische toename van scooterrijders en dan met name van mensen die op een deelscooter zijn aangehouden met te veel alcohol op,” zegt verkeersrechtadvocaat Bart Kabel van Smart advocaten uit Eindhoven.

Kabel staat mensen bij door heel Nederland. Dinsdag had hij een cliënt in zijn kantoor uit de Randstad die de laatste trein naar huis had gemist na het uitgaan, vertelt hij. “Die pakte een deelscooter en werd daarop aangehouden. Mijn ervaring is dat er daarmee een nieuwe groep bij is gekomen die onder invloed rijdt. En die realiseert zich op zo’n moment niet dat hun autorijbewijs ook gevaar loopt.”

Na het uitgaan

Daphne Bouwmeester van Takens Admiraal advocaten uit Amsterdam-Zuid ziet opeens veel jonge studenten bij haar in de praktijk ‘die na het uitgaan denken dat het een goed idee is om met de deelscooter naar huis te gaan’. “Ik denk dat de stap makkelijker is geworden, want die scooters staan overal in de stad voor het oprapen en ook op plekken waar jongeren uitgaan.”

“Een nieuwe ontwikkeling,” constateert advocaat Rick van Leusden van Cleerdin & Hamer advocaten uit De Pijp. “Sinds vorig jaar zie ik opeens dit soort zaken, het jaar daarvoor had ik ze niet,” zegt hij. “Het gebruik van elektrische deelscooters is de afgelopen jaren toegenomen en vorig jaar geëxplodeerd. Kroeggangers die voorheen met een borrel op stiekem op de fiets sprongen, gebruiken nu vermoedelijk een scooter. Dat kan het aantal nieuwe verkeerszaken met dronken verdachten op deelscooters in mijn praktijk verklaren.”

Vorige week werd bekend dat het aantal mensen dat met te veel drank op achter het stuur kruipt, fors is toegenomen. In Amsterdam steeg dit in 2022 met 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. Kabel denkt dat die stijging in de grote steden grotendeels verklaard kan worden door jongeren die op deelscooters rijden met te veel drank op. Bouwmeester en Van Leusden willen zo ver nog niet gaan.

De Amsterdamse politie kan niet zeggen of de stijging komt door jongeren die dronken op deelscooters rijden, omdat niet wordt bijgehouden op wat voor soort voertuig dit was. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland denkt dat het ‘wel mogelijk is’. “Scooters worden veel gebruikt door jongeren en die verkennen vaak hun grenzen.” Volgens Stomphorst zijn de dronken scooterrijders ‘niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen’. “Door de alcohol is je reactievermogen minder. Het is asociaal om zo te rijden.”

Rijbewijs kwijt

De jongeren die te veel alcohol hebben gedronken en op een deelscooter stappen, denken niet goed na over de consequenties, legt Bouwmeester uit. “Die zijn behoorlijk groot. Je krijgt niet alleen met politie en justitie te maken, maar bij een bepaalde promillage ook met het CBR. Dan ben je je rijbewijs voor een langere periode kwijt en lopen de kosten flink op.”

Ook zijn volgens Bouwmeester de jongeren op deelscooters ‘extra kwetsbaar’. “Je moet op een scooter goed je evenwicht bewaren en als je gedronken hebt, is dat lastiger. Wellicht vallen ze daarom ook sneller op voor de politie?” vraagt ze zich hardop af.



Een woordvoerder van Check zegt dat de verhuurder van deelscooters sinds de oprichting in 2019 op een totaal van 11 miljoen ritten, 150 meldingen heeft ontvangen over het rijden onder invloed. Gebruikers van de deelscooters krijgen een verplichte app-training over voertuiggebruik en regels op de weg.

“Als gebruikers in het weekend een scooter willen pakken tussen 20.00 en 06.00 uur, krijgen ze als ze de app openen een melding te zien die ze erop wijst dat ze niet onder invloed moeten rijden en wat de schadelijke gevolgen zijn van rijden onder invloed,” aldus de woordvoerder. “Al onze gebruikers krijgen deze melding te zien. Vervolgens moeten ze expliciet akkoord gaan met dat ze niet onder invloed gaan rijden.”

Of deelscooters gebruikt kunnen worden in steden, bepaalt Check ‘in samenspraak met de gemeente’. “In de meeste gemeenten betekent dit dat we 24 uur per dag en 7 dagen per week open zijn,” zegt de woordvoerder. Als Check constateert dat een gebruiker met alcohol op heeft gereden, krijgt die 500 euro boete en wordt deze geblokkeerd voor zes maanden. Wie daarna nog een keer betrapt wordt, krijgt wederom 500 euro boete en wordt permanent geblokkeerd.

Kabel roept de politie op om bij te houden op wat voor soort voertuig mensen worden aangehouden die te veel gedronken hebben. “Dan kunnen we zien waar de toename zit.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: