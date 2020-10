Dringend advies om mondkapjes te dragen op middelbare scholen

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje op de eerste schooldag. Beeld ANP

De VO-raad - de vereniging van middelbare schoolbesturen - was tot voor kort tegenstander van verplichte mondkapjes, maar zei gisteren van mening te zijn veranderd. “We kunnen ons voorstellen dat dit landelijk wordt ingevoerd,” aldus een woordvoerder tegen NRC. Ook scholierenvakbond LAKS is om. “Als mondkapjes ervoor kunnen zorgen dat scholen open kunnen blijven, zijn wij voor,” zegt voorzitter Nienke Luijckx.

Luijckx was vanmorgen aanwezig bij het gesprek met minister Slob: “Het is nog niet helemaal rond. Wordt het een advies, een dringend advies of een plicht? Dat moet nog worden afgestemd binnen het kabinet. We waren bij het gesprek vanochtend en er is grote consensus bij de bonden en ook VO-raad dat er mondkapjes moeten komen. De minister gaat het verder afstemmen binnen het kabinet en er wordt juridisch gekeken naar wat wel en niet kan. In de loop van de dag komt daarover een bericht.”

Meerdere middelbare scholen voerden eerder al een mondkapjesplicht in. Zo moeten onder meer leerlingen en medewerkers op het Amsterdams Lyceum en het Mendel College in Haarlem mondkapjes dragen als ze door de gangen lopen. Als ze in de les zitten, mag het mondkapje af.

Hoofdregel

Gisteren werd bekend dat het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en stations. Het is een ‘dringend advies’.

Rutte liet gisteren weten dat de hoofdregel over het mondkapjesgebruik is: ‘Zet binnen een mond- en neusmasker op. In het café, restaurant, de winkel, een overheidsgebouw, parkeergarage, station. Als u gaat zitten, kunt u het afzetten.’