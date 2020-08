Drillrapper Blacka heeft berouw na dodelijke steekpartij in Scheveningen

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@blacka5324) op 24 Jul 2020 om 6:29 PDT

‘Ik weet oprecht niet waarom deze ruzie is begonnen,’ verklaart de Rotterdamse drillrapper Blacka op zijn Instagram-pagina. ‘Hoe heb ik zo dom kunnen zijn om me in deze ruzie te mengen met jongens die niets te verliezen hebben?;, vraagt hij zich vervolgens af, gevolgd door een antwoord: ‘Er werden ernstige bedreigingen geuit naar mijn familie, waardoor ik mezelf verloor.’

De geweldsexplosie met dodelijke afloop in Scheveningen, vorige week maandag, lijkt zijn oorsprong te hebben in een bedreiging aan het adres van de vriendin van rapper Blacka, voorman van het Rotterdamse drillrapcollectief ‘24’ uit de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

Daags voor de dodelijke aanvaring tussen beide drillrapgroepen, schrijft Blacka op Snapchat dat hij de confrontatie aan wil gaan met zijn Amsterdamse rivalen van ‘73 De Pijp’. ‘Ze durven mij en mijn members niks te doen, behalve mijn vriendin te bedreigen. Laten we elkaar met z’n allen ontmoeten, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam. Dan gaan we die beef (de knokpartij, red) regelen.’

Een foto die is geplaatst door Lange (@blacka5324) op 16 Aug 2020 om 6:06 PDT

Van die oproep, die er mede toe heeft geleid dat rappers van ‘24' en ‘73 De Pijp’ elkaar te lijf zijn gegaan op het strand van Scheveningen, met alle desastreuze gevolgen van dien, daar heeft Blacka nu spijt van. Althans, zo lijkt het, want Blacka blijft soms die cryptische rapper die hij ook in zijn videoclips is: ‘Meerdere malen heb ik deze ruzie geprobeerd te negeren, maar dat is mij uiteindelijk niet gelukt.’

Hoe dan ook heeft de dood van Cennethson ‘Chuchu’ Janga het hart van Blacka gebroken, al weet de drillrapper dat zijn pijn niet te vergelijken is met de pijn van de familie van zijn omgekomen vriend. ‘Mijn pijn/spijt gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Spijt komt altijd achteraf, maar het spijt mij echt.”’

‘Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven aan mijn jonge fans,’ eindigt de populaire drillrapper, zelf ook nog minderjarig en goed voor 85.000 volgers op Instagram, zijn betoog. ‘Maar dat ga ik vanaf nu wel doen. Jullie moeten weten dat het niet stoer is dat mensenlevens kapot gaan aan deze hele drillshit.’