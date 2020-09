Driekwart zorgmedewerkers heeft niet genoeg beschermingsmiddelen voor tweede golf

Actievoerders uit de zorg hebben een spandoek opgehangen in de Koekamp in Den Haag. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit onderzoek dat de FNV heeft laten doen onder ruim 1600 mensen die werken in zorg en welzijn.

Volgens hen zijn de zorg en welzijn, én zijzelf, hier niet klaar voor. Van de zorgmedewerkers geeft ook 80 procent aan dat de coronamaatregelen onvoldoende worden gehandhaafd. Ongeveer de helft vindt dat mensen zich (zeer) slecht houden aan de maatregelen.

Onvoldoende bescherming

Van de zorgmedewerkers geeft 70 procent aan zich onveilig te voelen. Het gebrek aan beschermingsmiddelen is nog steeds heel groot: maar een kwart van het zorgpersoneel zegt voldoende te hebben voor een tweede golf. Veel werkenden in zorg en welzijn zijn bang om zelf besmet te raken. Zo’n 40 procent laat weten nog een massale uitbraak persoonlijk niet aan te kunnen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt: “Deze cijfers maken me echt boos. Je kunt als overheid én werkgevers zorgmedewerkers toch niet opschepen met zo’n terecht gevoel van onveiligheid, terwijl de samenleving van hun werk afhankelijk is? Het is volstrekt onacceptabel dat er nog steeds onvoldoende beschermingsmiddelen zijn.” Volgens ziekenhuizen lukt het via normale leveranciers vaak niet om aan voldoende beschermingsmiddelen te komen, zoals handschoenen en schorten.

De ‘verwarring over beschermingsmiddelen’ is volgens haar ‘compleet door het zwalkende overheidsbeleid’. “Werkgevers maken misbruik van die situatie door bijvoorbeeld het gebruik van beschermingsmiddelen soms zelfs te verbieden,” vervolgt Jong. “Met zo’n gevoel van onveiligheid vrezen zorgmedewerkers extra voor een tweede golf. We krijgen hier ook steeds meer klachten over.”

Uitgeput

Zeker driekwart van de werknemers ervaart grote tot zeer grote werkdruk en voelde zich tijdens de piek van de coronacrisis te zwaar belast. Dit geldt het meest voor de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Twee op de vijf ondervraagde medewerkers geven aan fysiek en mentaal uitgeput te zijn door hun werkzaamheden. Die uitputting is het hoogst onder jongeren.

Bijna een kwart denkt eraan om helemaal te stoppen met het werk in de zorg. Dit zijn vaker jonge medewerkers in algemene ziekenhuizen of revalidatiecentra. Ongeveer de helft van de mensen uit het onderzoek wil net zo veel blijven werken en zo’n 20 procent, vooral oudere medewerkers, wil in de toekomst minder gaan werken.