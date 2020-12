Driekwart FvD-leden stemt voor Baudet als leider, Europarlementariërs stappen uit partij

Hoe bindend het referendum is moet nog blijken. Beeld ANP

76 procent van de leden steunt Baudet, zo luidt de uitslag. Sinds donderdag 18.00 uur hadden zij 24 uur de tijd om antwoord te geven op de volgende vraag: ‘Wilt u dat Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft?’. Volgens de partij heeft 80 procent van de leden haar stem uitgebracht.

Baudet voelt zich 'gesteund door de overweldigende uitslag van deze ledenraadpleging’, laat hij weten in een reactie. ‘Wat een eer om in deze tijd te leven en te strijden.’ Hij zegt nu in volle overtuiging door te kunnen gaan met zijn politieke missie. ‘We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden.’

Kort na de uitslag liet de fractie van Forum in het Europees Parlement weten inderdaad afscheid te zullen nemen. Zij breekt met de partij en gaan zelfstandig verder, meldt europarlementariër Rob Roos. “Voor onze fractie is het lidmaatschap van FvD niet langer verenigbaar met de oorspronkelijke idealen van de partij. De fractie verklaart zich daarom onafhankelijk,” aldus de verklaring.

‘Informele raadpleging’

Over de geldigheid van het referendum ontstond al snel discussie. Oud-leden zouden ten onrechte ook een uitnodiging hebben gekregen om te stemmen. Daarnaast meldde de partij vrijdagochtend dat er meerdere tevergeefse hackpogingen zijn gedaan, in een poging de uitslag te beïnvloeden.

De raadpleging kreeg bovendien kritiek omdat de mogelijkheid daartoe niet in de partijstatuten staat. Ook zou het referendum te snel en onnauwkeurig zijn uitgeschreven. Een aantal leden hebben gedreigd dit aan te zullen vechten bij de rechter.

Desalniettemin werd de stemming niet stopgezet. Hoe bindend het referendum is, moet nog blijken: volgens het bestuur gaat het om een ‘informele raadpleging’. Baudet zei eerder deze week ‘waarschijnlijk’ te zullen vertrekken bij een nederlaag.

Antisemitische appjes

Het partijbestuur besloot tot het referendum in een poging de onrust binnen de partij te sussen. Die onrust ontstond afgelopen maand toen Baudet zijn vertrek als partijleider aankondigde, nadat ophef was ontstaan rondom antisemitische appjes binnen de FvD-jongerentak. De partijoprichter kwam kort na de aankondiging terug op zijn besluit en stelde zich beschikbaar als kandidaatlijsttrekker.

Meerdere partijprominenten keerden Baudet daarop de rug toe. Onder meer Kamerlid Theo Hiddema, kandidaat-kamerlid Joost Eerdmans en senator Annabel Nanninga stapten afgelopen weken uit de partij. Inclusief Eerdmans gaven vijf van de tien kandidaten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen hun plek op de lijst op.

Het conflict intensiveerde toen naar buitenkwam dat Baudet zich antisemitisch zou hebben uitgelaten tijdens een etentje. Dat beweerde Nicki Pouw-Verweij, eerste Kamerlid voor Forum en destijds nummer drie op de lijst, in een brandbrief aan het partijbestuur. Baudet zou geradicaliseerd zijn en complottheorieën aanhangen. Meerdere FvD-prominenten steunden de beschuldigingen, waaronder kandidaat-kamerlid Eva Vlaardingerbroek.