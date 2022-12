Driejarig meisje zwaargewond na aanrijding Rivierenbuurt, 89-jarige vrouw aangehouden

Bij een ongeval op de Maasstraat raakte een driejarig meisje ernstig gewond. De bestuurder reed in eerste instantie door, maar werd later aangehouden. Beeld Eva Plevier

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond elf uur op een zebrapad in de Maasstraat, ter hoogte van de kruising met de Jekerstraat. Volgens getuigen zat het slachtoffer op een loopfietsje en was ze samen met haar moeder op straat toen het ongeval vlak bij het zebrapad gebeurde.

Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen was ze bij kennis, maar over haar verdere toestand is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De bestuurder van de auto, een 89-jarige vrouw, reed na het ongeluk door. Agenten troffen de bestuurder op de Beethovenstraat in haar auto aan. Ze was niet onder invloed van verdovende middelen. Ze is aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval. Haar rijbewijs is ingenomen.

De politie spreekt van een ‘ernstige zaak' en heeft sporenonderzoek gedaan.

Een 3-jarige meisje is vanmorgen gewond geraakt nadat zij is aangereden op de Maasstraat. Een 89-jarige vrouw uit Amsterdam is even later aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval: https://t.co/heY76GembA — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 30 november 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: