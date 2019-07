Drie zwemmers overleden aan kust bij Den Haag

Zuiderstrand in Den Haag. Beeld ANP

Op het Scheveningse strand ging het flink mis. Daar was een zwemmer te ver de zee in gegaan, waardoor die in de problemen kwam, vertelt een medewerker van strandtent La Cantina. “Het gebeurde hier recht voor het terras, iedereen heeft het gezien.” Kinderen zouden als eerste alarm hebben geslagen. Een traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar medische hulp kwam te laat, het slachtoffer overleed nog op het strand. Bij de bezoekers van La Cantina zat de schrik er goed in. “Bijna iedereen is direct naar huis gegaan.” Buurtbewoners vertellen dat de stroming altijd sterk is voor het Zuiderstrand.

Rond hetzelfde tijdstip raakten ook in de zee bij de Wassenaars Slag twee mannen in de problemen. Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse om de reddingsbrigade bij te staan. De kustwacht kreeg de melding dat een van die zwemmers op het strand gereanimeerd werd en de tweede drenkeling nog altijd vermist werd. Daarop werden KNRM en reddingsbrigade gealarmeerd en een helikopter van de kustwacht kwam vanaf de Maasvlakte om mee te zoeken.

Vanaf een van de reddingsboten kwam even later de melding dat ook de tweede persoon uit het water was gehaald. Ook die werd gereanimeerd. Voor beide mannen kwam de redding te laat.

Nadat de zoekactie afgebroken was, kwam het bericht dat er nog een derde persoon vermist zou zijn. Dat bleek loos alarm. Voor de zekerheid is nog verder gezocht of er meer drenkelingen waren, maar volgens de woordvoerder zijn die niet aangetroffen en is de zoekactie inmiddels beëindigd.

Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Volgens de kustwacht was er geen sprake van plotselinge, bijzondere weersomstandigheden.

De familieleden van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.