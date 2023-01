Drie verdachten ontvoering jongen (15) uit Amsterdam nog vast

De drie aangehouden verdachten zijn een man (36) uit Weesp, een man (35) uit Amsterdam en een man (29) uit Almere. Beeld Caspar Huurdeman

De jongen werd dinsdagochtend door meerdere mensen in een busje geduwd in de Tweede Jan Steenstraat, in De Pijp. De politie lokaliseerde de bus vervolgens op de A27, ter hoogte van het dorp Groenekan bij Utrecht. Bij de aanhouding op de snelweg heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De jongen werd uit het busje bevrijd en bleef lichamelijk ongedeerd.

De drie aangehouden verdachten zijn een man (36) uit Weesp, een man (35) uit Amsterdam en een man (29) uit Almere. Het motief achter de ontvoering is nog onduidelijk, aldus de woordvoerder van de politie. Een bron meldt aan de NOS dat de jongen vermoedelijk zelf het doelwit was van de ontvoering. Andere scenario’s worden nog onderzocht.

