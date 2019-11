Drie verdachten geweldpleging bijeenkomst KOZP vrijgelaten, twee mannen nog vast

KOZP na geweldpleging bij congres: ‘Overheid moet burgers beschermen’

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept de premier, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het NCTB en burgermeesters op maatregelen te treffen om anti-ZwartePietdemonstranten bij de aankomende Sinterklaasintochten te beschermen.

KOZP ziet de aanval op de bijeenkomst van de actiegroep, vrijdagavond in Den Haag, gezien de motieven van de daders als een terreuractie. Voorstanders van Zwarte Piet Tijdens bestookten het pand met vuurwerk, gooiden ramen in en vernielden geparkeerde auto’s. Ook de auto van een van de initiatiefnemers, Mitchell Esajas, werd vernield. ‘We mogen van geluk spreken dat ze niet binnen zijn gekomen, anders was het een bloedbad geweest.’

‘De daad van terreur is geen incident maar past in een patroon van de radicalisering van voorstanders van Zwarte Piet,’ schrijft KOZP. ‘De grondrechten van KOZP-demonstranten zijn weer met geweld geschonden. En het is te verwachten dat dit geweld zal toenemen als politici, beleidsmakers geen maatregelen treffen. Dat is een vrijbrief voor extremisten om steeds gewelddadiger op te treden.’

Op 16 november demonstreert KOZP op verschillende plekken in het land.