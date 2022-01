Drie staatssecretarissen mogen zich over de grens minister noemen

De beoogd staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, mag zich in het buitenland straks minister voor Digitalisering noemen. Beeld ANP

Dat hebben de vier fractieleiders van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken, zo blijkt uit het eindverslag van formateur Mark Rutte. Van der Burg neemt straks als minister voor Migratie deel aan Europese overleggen. Van Huffelen draagt over de grens de titel van minister voor Digitalisering en Heijnen is daar de minister voor Milieu.

Vandaag was de aankomende ministersploeg voor het eerst voltallig bijeen voor het zogeheten constitutioneel beraad. Maandag pas worden de nieuwe bewindslieden beëdigd, maar tijdens deze sessie wordt traditioneel gesproken over de afbakening van portefeuilles.

Uit een bijlage bij het verslag blijkt dat beoogd minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf naast het hoger onderwijs ook het middelbaar beroepsonderwijs onder zijn hoede neemt. Daarnaast gaat collega-minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zich ontfermen over de maatschappelijke diensttijd. Hans Vijlbrief krijgt als staatssecretaris van Mijnbouw niet alleen het gasdossier maar ook mededinging in zijn portefeuille.

Regeringsverklaring pas volgende week

Maandag verzamelt de voltallige regeringsploeg zich eerst op paleis Noordeinde, daarna vindt op de ministeries de dossieroverdracht plaats. Daarnaast is er die dag een kennismaking met de parlementaire pers en worden de nieuwe bewindslieden ‘s avonds in een uitzending van de NOS voorgesteld.

Pas de week erop zal Rutte namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uitspreken. Aansluitend gaat de Tweede Kamer daarover met hem in debat. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit debat komende week al zou plaatsvinden, maar vanwege corona is het kerstreces met een week verlengd.

Op verzoek van de Kamer komt het Centraal Planbureau komende dinsdag met een doorrekening van het coalitieakkoord, zo meldde Rutte kort voor de jaarwisseling. Daarnaast komt het nieuwe kabinet ook nog met een startnota: daarin staat een toelichting op de financiële afspraken die de vier regeringspartijen met elkaar hebben gemaakt.