‘Drie politiechefs op non-actief vanwege onrust binnen korps’

Dat meldt NRC. De bewuste afdeling is verantwoordelijk voor de internationale informatie-uitwisseling en samenwerking. De drie leidinggevenden zouden hun werk moeten neerleggen wegens interne onrust en spanningen binnen het korps.

Medewerkers van het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC), zoals de afdeling met 180 werknemers heet, zijn donderdagmiddag over het wegsturen van de chefs op de hoogte gesteld.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt tegen NRC dat ‘de situatie’ bij LIRC op de afdeling ‘al enige tijd en in toenemende mate onrustig’ is. “Daarnaast zijn de verhoudingen binnen de leiding van het LIRC gespannen.” De woordvoerder zegt dat is ingegrepen om te voorkomen dat de ‘spanningen ten koste gaan van het welzijn van de medewerkers, de samenwerking in het team en de kwaliteit van het werk.’