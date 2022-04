Drie panden bij Amstel voorlopig toch niet gesloopt of gerenoveerd

Amstel 50 zou gesloopt worden om bouwmaterialen voor een uitgaanscentrum op de juiste plek te krijgen. Beeld Daphne Lucker

Stadsdeel Centrum gaf in januari een vergunning af voor ‘de realisatie van een cultureel clubhuis en woningen’. Om de benodigde bouwmaterialen op de juiste plek te krijgen zou het nodig zijn om Amstel 50 te slopen. Daarnaast zouden twee panden in de Halvemaansteeg gerenoveerd moeten worden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het bouwplan op meerdere punten sterk afwijkt van het bestemmingsplan, ‘met name wat betreft bouwhoogte en het gebruik als grootschalige club/horecagelegenheid’. ‘Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet zonder meer worden gezegd dat de ruimtelijke onderbouwing voor deze afwijkingen voldoende gemotiveerd is’.

Er is volgens de voorzieningenrechter geen urgentie om de plannen van de eigenaar nu direct uit te voeren, omdat die al sinds 2014 probeert dit te realiseren.

Culturele club

Een woordvoerder van Centrum liet eind januari weten dat de culturele club ‘een welkome aanvulling op het huidige aanbod aan nachtleven in de buurt’ zou zijn. De club zou de ‘kwaliteit en diversiteit van de uitgaansfunctie van het gebied versterken’.

Daar was Walther Schoonenberg van VVAB het niet mee eens. Volgens hem schept de gemeente zo een ‘gevaarlijk precedent’. Er zou namelijk een pand gesloopt worden ‘waarvan de status is dat behoud het uitgangspunt is’. Hij noemde het ‘belachelijk’ dat er een pand gesloopt zou worden voor de aanvoer van bouwmaterieel. De VVAB kondigde aan juridische stappen te ondernemen tegen de plannen.

Nu heeft de VVAB in elk geval tot de behandeling van het beroep door de meervoudige kamer haar zin gekregen. Die vindt plaats op 13 juli. Omdat de voorzieningenrechter in het voordeel van de VVAB heeft geoordeeld, moet de gemeente de proceskosten en het griffierecht betalen.

Schoonenberg is blij met de voorlopige uitspraak. “Dit betekent dat we een zaak hebben. De rechter heeft voorlopig geoordeeld dat niet zonder meer gezegd kan worden dat de onderbouwing voldoende is voor dit plan,” zegt hij. Volgens Schoonenberg zal het bouwblok met deze plannen veel te vol worden, en hoort er in een beschermd stadsgezicht geen sloop thuis. Dat verstoort de balans in de binnenstad, vindt hij. “Wij zitten niet te wachten op een uitbreiding van het uitgaansleven bij het Rembrandtplein.”