Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS, één in kritieke toestand

Beeld ANP

De schietpartij vond volgens het ministerie van Defensie plaats voor het hotel waar de commando’s verblijven. Amerikaanse media schrijven dat de drie rond 03.30 uur lokale tijd werden gevonden op straat, vlakbij het Hampton Inn-hotel.

De militairen zijn in de staat Indiana op oefening. Het incident gebeurde in de vrije tijd. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media zou de lokale politie hebben verklaard dat de drie elders in de stad betrokken waren bij een vechtpartij.

Defensie heeft de familie van de slachtoffers zijn geïnformeerd. De lokale politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.