Drie Nederlandse jongeren, onder wie twee broers, omgekomen bij verkeersongeluk in Spanje

Het gedeelte van de snelweg AP-1 in Spaans Baskenland waar het fatale ongeluk plaatsvond. Beeld Google Street View

De slachtoffers zijn volgens het Baskische ministerie van Veiligheid twee broers van 19 en 20 jaar oud en een 20-jarige vriend die met hen meereisde. Eerstgenoemden overleden ter plekke, laatstgenoemde bezweek enkele uren later in een ziekenhuis in San Sebastian aan zijn verwondingen.

De Opel Mokka van de slachtoffers kwam omstreeks 10.00 uur door een nog onbekende oorzaak in botsing met de vrachtwagen. Die was geladen met balen hooi, zo is te zien op beelden. Twee van de drie inzittenden van de auto raakten bekneld door de botsing. De brandweer van de provincie Gipuzkoa moest hen uit het voertuig bevrijden, melden lokale media.

Het ongeluk vond plaats op de snelweg AP1 ter hoogte van Soraluze, in Gipuzkoa. Deze weg, de zogenoemde Autopista del Norte, verbindt Burgos met Eibar en gaat daar over in de AP-8 tussen de Frans-Spaanse grens, San Sebastian en Bilbao.