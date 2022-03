Drie Nederlanders omgekomen door ongeluk in Zuid-Afrika

Foto ter illustratie. Dit is geen foto van een betrokken voertuig. Beeld Getty Images

Het gaat om twee vrouwen van 55 en 21 jaar oud uit Limburg en een man van 27 uit Zuid-Holland.Een vierde Nederlander is gewond geraakt. Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand.

Volgens Zuid-Afrikaanse media botste een vrachtauto op een minibus en een bestelbus in de buurt bij de Schoemanskloof, in het oosten van Zuid-Afrika. De Nederlandse slachtoffers zaten allemaal in de minibus. In totaal zijn vijf doden gevallen, de andere twee slachtoffers, waaronder de chauffeur van de minibus, zouden uit het land zelf komen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het onderzoek is volgens lokale autoriteiten nog ‘in volle gang.’