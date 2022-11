Drie MH17-verdachten veroordeeld tot levenslang, vierde persoon vrijgesproken

Nabestaanden en andere betrokkenen in de rechtbank voorafgaand aan de uitspraak in het omvangrijke strafproces over het neerhalen van vlucht MH17. Beeld ANP

Volgens de rechtbank is bewezen dat het drietal een rol heeft gehad in het laten aanrukken of het afvoeren van de buk-TELAR. De raket die de vlucht neerhaalde had een ‘allesvernietigende werking’.

Het leven van de inzittenden werd ‘van het een op het andere moment zonder waarschuwing op gruwelijke wijze beëindigd,’ aldus de rechtbank. Voor de vele nabestaanden is er ‘een leven vóór en een leven na de ramp’.

Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen het viertal. De verdachten hebben zich het hele proces niet in de rechtbank laten zien. Alleen Poelatov liet zich vertegenwoordigen door advocaten. Voor hem geldt dat er ‘geen aanwijzing’ is voor zijn tussenkomst, ook staat niet vast dat hij het afvuren van de buk-raket heeft kunnen voorkomen. Hij heeft vanaf het begin iedere betrokkenheid ontkend en noemde het onderzoek tegen hem onbetrouwbaar.

Met de uitspraak van de rechtbank komt een voorlopig einde aan het monsterproces, dat ruim 2,5 jaar geleden - op 9 maart 2020 - de eerste van bijna zeventig zittingsdagen had.