Drie mannen aangehouden om vernielen regenboogvlaggen Zandvoort

Beeld Getty Images

Volgens de politie scandeerden de verdachten ook leuzen die gericht waren tegen lhbtq’s. De regenboogvlaggen hingen op de boulevard van Zandvoort voor het driedaagse festival Pride at the Beach, dat zondag is begonnen. Het evenement is onderdeel van de Queer & Pride-weken in Amsterdam. Die zijn op 22 juli begonnen en eindigen komend weekend met onder meer de Canal Parade.

Afgelopen weken zijn er in Amsterdam verschillende incidenten geweest met regenboogvlaggen. Zo werd de Pridevlag aan de Sloterplas net als vorig jaar binnen 48 uur gestolen en werd er op de Churchilllaan een vlag in brand gestoken. Pridevlaggen die vervolgens uit solidariteit werden opgehangen, werden ook vernield.

Burgemeester Femke Halsema hing begin juli een regenboogvlag aan het balkon van haar ambtswoning uit solidariteit met de lhbtq-gemeenschap, na de incidenten destijds. Ze noemde de gebeurtenissen ‘volstrekt onacceptabel’ en zei dat intimidatie van de lhbtq-gemeenschap nooit geaccepteerd mag worden. ‘Dit soort gedrag toont maar eens te meer dat er nog steeds veel werk te doen is,’ aldus de burgemeester op Instagram.

