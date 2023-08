Drie maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) voor Thijs Römer plus 240 uur taakstaf

Thijs Romer in juli bij de rechtbank in Assen. Beeld VINCENT JANNINK / ANP

De rechtbank acht de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar en consequent. Ook vindt de rechtbank dat zij niet overdrijven en dat ze Römer niet van alles de schuld geven. Ze waren tenslotte fan van hem. Volgens de rechtbank voerde Römer seksgesprekken met de meisjes en gaf hij ze tips. Uit screenshots blijkt dat Römer met een van de verdachten een ‘zeer expliciet gesprek’ had tot diep in de nacht, waarbij het ging over zelfbevrediging en klaarkomen. Die screenshots gelden volgens de rechtbank weer als steunbewijs voor andere verklaringen.

De rechtbank wuift het verhaal van Römer weg dat hij de meisjes slechts seksuele voorlichting wilde geven. “Verdachte zoekt de schuld buiten zichzelf. De rechtbank acht de kans op herhaling daarom niet uitgesloten.” De rechtbank acht Römer schuldig aan het verleiden van de meisjes en het verwerven van kinderporno. Hij wordt vrijgesproken van het dwingen van de meisjes om te kijken naar zijn dickpics ‘omdat het opsturen daarvan al gebeurde in de context van seksueel getinte gesprekken’.

Zonnebril op

De acteur zelf is niet in de rechtbank in Assen aanwezig bij de uitspraak. Een van zijn drie slachtoffers is er wel. Twee weken geleden verscheen Römer wel voor de zitting, met zonnebril op, verslaggevers zoveel mogelijk ontwijkend. De inmiddels 45-jarige acteur moest in de rechtbank tot in detail de uiterst pijnlijke telefonische contacten bespreken die hij had in de jaren tussen 2015 en 2017 met de toen nog minderjarige meisjes.

Tegen Römer werd twee weken geleden 240 uur werkstraf en één dag cel (90 dagen waarvan 89 voorwaardelijk) geëist. Volgens de officier van justitie viel het op dat het geheugen van Römer slechter werd naarmate het over jongere meisjes ging. Gebeurtenissen met volwassen fans wist hij nog prima voor de geest te halen, maar als er vragen kwamen over jongere fans haperde het geheugen. Het idool van de meisjes viel keihard van zijn voetstuk toen steeds duidelijker werd dat het contact ‘lustgedreven’ was. Bij de psycholoog ontdekte Römer dat hij ‘de neiging heeft verdriet te verwerken door seksuele troost te zoeken’.

‘Een grens over gegaan’

De acteur wordt ervan verdacht zich tussen 2015 en 2017 schuldig te hebben gemaakt aan online zedendelicten met drie meisjes die destijds minderjarig waren. Oftewel: seksueel getinte gesprekken voeren en naaktfoto’s en video’s uitwisselen terwijl hij dus wist dat de meisjes minderjarig waren. Römer gaf eerder in de rechtbank toe ‘een grens over’ te zijn gegaan. Hij ontkent dat hij de meisjes dwong.

Wel probeerde hij toen steeds uit te leggen dat de seksuele gesprekken met de jonge meisjes voor hem niet zoveel betekenden. En dat hij er ook geen kwaad in zag. “Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben? Zo van: hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet.” Ook zouden er volgens hem geen foto’s of video’s uitgewisseld zijn.

Römer gaf aan dat de impact van deze zaak op zijn persoonlijke en werkzame leven groot is. Zo is hij onder meer uit films geknipt en ook zijn gezin worstelt. Hij benadrukt niet te willen overkomen als een slachtoffer. Maar, zegt hij, zijn professionele leven, en daarmee zijn inkomstenbron, is vrijwel opgedroogd. Zijn acteerwerk is gestopt.