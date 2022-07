Drie keer vrijspraak voor moordaanslag op crimineel Ahmet G.

Onderzoek na de de moordaanslag op Ahmet G. bij De Grote Wielen in Amstelveen in 2019. G. kwam er met een verwonding aan zijn been vanaf, zijn dochter raakte gewond en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde. Beeld ANP

De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachten, ten tijde van het schietincident, op de plaats delict zijn geweest. Ook staat niet vast dat de drie op andere wijze betrokken zijn geweest bij de liquidatiepoging.

Crimineel Ahmet G. figureert, zij het in de marge, in een aantal strafzaken die draaien om onderwereldgeweld. Momenteel wordt hij internationaal gezocht. Op zaterdag 16 maart 2019 arriveerde hij rond het middaguur bij zijn woning in Amstelveen, toen twee mannen hem aanvielen. G. kreeg bij de aanslag een kogel in zijn been en voorkwam erger door zich te verzetten, zijn dochter werd in haar enkel geraakt en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde.

Verdachten op vrije voeten

Volgens justitie waren Zarich C. (28) en Lus-Yen A. (29) de schutters. Zij werden aangestuurd door coördinator Jarald ‘JJ’ R. (27). Dit zou onder andere blijken uit onderlinge communicatie tussen de mannen. Het Openbaar Ministerie eiste straffen van 15 en 16 jaar tegen hen.

Advocaten van de drie mannen hadden vrijspraak bepleit voor hun cliënten. Volgens de raadslieden valt niet vast te stellen dat het drietal zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met de moordaanslag. Daarin vonden ze gehoor bij de rechtbank. Die stelde de drie verdachten onlangs al op vrije voeten.

Hoewel de drie mannen nu zijn vrijgesproken voor de liquidatiepoging, zijn twee van hen wel veroordeeld voor kleinere vergrijpen. Een van hen had bijna 200 gram cocaïne in zijn huis liggen, een ander had munitie voorhanden.

Sicco Wester, de advocaat van Lus-Yen A., de man die door het OM wordt beschouwd als schutter, is tevreden met het vonnis. “Ik ben blij dat de rechtbank mee is gegaan in wat ik al die tijd al heb gezegd.”