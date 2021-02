Drie jongens lopen over het ijs van Marken naar Volendam: ‘Levensgevaarlijk’

Dronebeeld van de bevroren Gouwzee. Beeld ANP

Langs de kant van het water zat de schrik er goed in bij de mensen, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). In de verte zagen ze drie mensen lopen over de grote ijsvlakte. “Veel mensen hebben het kennelijk gezien. Ze dachten dat het drietal in de problemen zat.” Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een politiehelikopter.

De KNRM, die in de buurt aan het oefenen was, kwam samen met het ijsreddingsteam Warder naar de haven van Volendam. Daarvandaan liepen de reddingswerkers de drie jongens tegemoet. “Ze hadden eerst niks door en liepen verder of er niets aan de hand was,” zegt een zegsman van Warder. “Uiteindelijk zijn ze toch meegegaan.” Dat de jongens geen erg hadden in hun actie bleek uit hoe ze de politiehelikopter benaderden: “Ze zwaaiden er nog naar.”

‘Jeugdige onbezonnenheid’

Een van de jongens was een beetje nat geworden, maar verder ging het ‘uitstekend’ met ze, vertelt de woordvoerder van Warder. “Ze gedroegen zich of ze geen hulp nodig hadden.”

Toch was het volgens het reddingsteam een levensgevaarlijke tocht. “Het ijs op het grote water is nog niet van een kwaliteit waar je veilig op zou kunnen lopen.” Warder houdt het op ‘jeugdige onbezonnenheid’.

Marken is een schiereiland in het oosten van Noord-Holland. Om Volendam te bereiken moet je een eind omrijden. Daar hadden de jongens kennelijk geen zin in.