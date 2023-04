Drie jaar celstraf voor Ajaxsupporter die zware vuurwerkbom gooide bij Arena

Rechtbanktekening van Sohail L. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Vijf ME’ers liepen door de klap van de explosie blijvende gehoorschade op. Het Openbaar Ministerie had in de zaak 40 maanden celstraf geëist.

Het incident met de vuurwerkbom, vastgelegd op camerabeelden, vond plaats rond het duel van Ajax met Benfica in de strijd om de Champions League. Voorafgaand aan de wedstrijd ontstonden na een sfeeractie hevige ongeregeldheden, nadat gemaskerde Ajaxsupporters bij station Bijlmer Arena een zogeheten ‘entrada’ hielden.

Eenmaal aangekomen bij de ingang van het vak, richtte een deel van de groep zich op een glazen nooddeur naast de toegangspoortjes; de supporters probeerden om zonder kaartje de Arena in te komen. De ramen van de zijdeuren werden uit de sponning getrapt en er werd met een staaf gegooid.

Er werd ook een zwaar stuk siervuurwerk, een zogenaamde mortierbom, naar binnen geslingerd. De mortierbom ging met twee enorme klappen af. Sohaib L. verklaarde de vuurwerkbom in zijn handen te hebben gekregen en ‘in the heat of the moment’ te hebben gegooid. Ook vertelde hij geen hekel te hebben aan de politie en naderhand veel spijt te hebben gehad van zijn daad.

De officier van justitie noemde de bewering van L. dat hij niemand pijn had willen doen eerder ‘ongeloofwaardig’. “Hij wist dat hij een bom in een kleine ruimte gooide en dat daar mensen zaten.” L., die eerder was vrijgelaten uit voorarrest, werd direct na de uitspraak weer gevangen gezet.

