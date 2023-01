Drie jaar celstraf geëist tegen medewerker Belastingdienst die via werkaccount gegevens opzocht

- Beeld ANP

De 53-jarige verdachte werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst, waar hij MKB-bedrijven controleerde op fraude, aldus het OM in een persbericht. De man meldde zich in 2020 ziek. In 2022 werd door de Rijksrecherche een onderzoek ingesteld, nadat in versleutelde berichten van telecomdienst Sky drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst.

“Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken, en wie de gezinsleden zijn,” zegt het OM. De begeleidende teksten zijn nu naar buiten gebracht. Die zijn ‘veelzeggend’, vindt het OM. De gebruiker van een Sky-account schrijft naar een ander:

‘We hebben die vent via kenteken nagetrokken, kijk’ – waarna drie foto’s volgen.

‘We kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen’.

‘Dat kost 10 k’.

‘[We] hebben [een] ambtenaar’.

‘10 k voor wereldwijd kijken () is niks, mensen betalen 50 k’.

Genoeg bewijs

Dat is voor de officier van justitie van het Landelijk Parket genoeg bewijs: “Men heeft een corrupte ambtenaar die voor 10.000 euro alle gegevens kan verstrekken die men maar wenst. Onderzoek naar de herkomst van de foto’s wezen in de richting van de verdachte.”

Omdat de bevragingen die de verdachte deed buiten zijn werkterrein lagen, werd hij in juli 2022 aangehouden, schrijft het OM. “Doorzoeking van zijn woning in Amsterdam leverde een opzienbarende vondst op: achter een losse plint van het keukenblok lagen vijf geldkistjes waarin in totaal 920.000 euro werd aangetroffen, in coupures van 50, 100 en 200 euro.”

In een verklaring zegt de verdachte dat hij geen weet had van het geld dat in zijn woning lag, aldus het OM. Hij zou ook niet weten hoe al dat briefgeld daar terecht is gekomen. “Het kan niet anders dan dat het geld een criminele herkomst heeft. Niemand heeft het geld opgeëist. Er is daarom sprake van witwassen,” aldus het OM, die er op wijst dat een bewoner geacht is te weten wat er in zijn huis ligt.

Het OM hoopt dat er van de strafeis een ‘afschrikwekkende werking’ uitgaat. “Wie die vertrouwelijkheid schendt voor eigen of andermans gewin, moet een stevige straf tegemoet kunnen zien.”