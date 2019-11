Drie gewonden bij steekpartij Den Haag, dader nog voortvluchtig

Politie in de Grote Marktstraat in Den Haag. Beeld ANP

Wie de slachtoffers zijn en hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het steekincident vond plaats bij een filiaal van Hudson’s Bay, aldus een politiewoordvoerder. Volgens een woordvoerder van het warenhuis was de steekpartij voor de winkel, niet in de winkel. “Er zijn geen personeelsleden van ons bij betrokken.”

Veiligheidsdiensten hebben een groot gedeelte van het winkelgebied afgezet om onderzoek te doen. Er is veel politie aanwezig in de Haagse binnenstad. Een eerder verspreid signalement van de dader trekt de politie in. “We houden op dit moment met alle scenario’s rekening,” zegt een woordvoerder.

Omdat het Black Friday is zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gemaand afstand te houden van de winkel.

Winkel personeel dat vast zat in winkels Grote Marktstraat gaat onder begeleiding politie weg. 'Iemand dood. Bij Hudson's Bay', zegt een van de geschokte personeelsleden. #politie pic.twitter.com/5Z8cIm6RFf — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 29 november 2019