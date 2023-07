Drie door OM ‘gewaarschuwde’ klimaatactivisten waren naar eigen zeggen niet bij protest Schiphol

Milieuactivisten voerden in november actie op Schiphol. Beeld ANP

De waarschuwingsbrief werd op 12 juli verstuurd naar 176 mensen die op 5 november aan de actie op Schiphol deelgenomen zouden hebben. Ze blokkeerden privéjets zodat die niet konden opstijgen. Ook fietsten meerdere klimaatactivisten rondjes om de vliegtuigen.

Volgens het OM is de brief verstuurd op basis van gegevens die door de marechaussee zijn aangeleverd. Die hield toen de demonstranten aan.

Intimiderende brief

Een van de mensen die de brief heeft gekregen, is bestuurskundige en publicist Kirsten Verdel. Op X, voorheen Twitter, schrijft ze: ‘Dit is eh… een intimiderende brief van het Openbaar Ministerie, die ik vandaag bij thuiskomst vond. Gericht aan mij (naam zoals in paspoort). Het enige is: ik was 5 november 2022 niet bij een demonstratie op Schiphol, maar bij een binnenspeeltuin en een bruiloft elders. ?!?!’

Het OM laat weten dat het ‘betreurenswaardig’ is als inderdaad blijkt dat mensen onterecht de brief hebben gekregen. ‘Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd,’ aldus het OM.