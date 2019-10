De snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Vinkeveen en Breukelen was helemaal afgesloten door een ernstig ongeval. Beeld ANP

Het ongeval op de A2 bij Vinkeveen heeft aan drie mensen het leven gekost, meldt de politie. Eén gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd donderdagmiddag tussen Utrecht en Amsterdam bij Vinkeveen en Breukelen helemaal afgesloten na het ernstige ongeval. Een auto was via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste daar op tegemoetkomend verkeer. Aanvankelijk leek het erop dat er sprake was van een spookrijder.