Drie aanhoudingen na overlijden man door aanrijding tram in Den Haag

Beeld ANP XTRA

Een 15-jarige jongen uit Den Haag meldde zichzelf vrijwillig in de loop van maandagavond bij de politie. Dinsdagochtend volgden twee jongens van 15 en 18 jaar, ook beiden uit Den Haag, zijn voorbeeld.

Het slachtoffer is een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij overleed nadat hij rond 21.00 uur op de Rijswijkse Landingslaan in de Haagse wijk Ypenburg onder een tram was gekomen.

Getuigen verklaarden dat er mogelijk drie personen betrokken waren bij het incident, allen gekleed in donkere truien met witte letters op de rug. Zij zouden weg zijn gelopen in de richting van de Anthony Fokkersingel. Mensen in de omgeving werden opgeroepen uit te kijken naar de drie.

Slachtofferhulp

De bestuurder van de tram is opgevangen door de politie en door personeel van het Haagse vervoersbedrijf HTM. Ook andere getuigen die behoefte hebben aan slachtofferhulp kunnen zich melden bij het politiebureau Leidschenveen-Ypenburg. De politie spreekt ook graag mensen die meer informatie hebben over het incident.

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.