Dreigt de industrie weg te trekken uit Europa? ‘Dit is geen theoretisch verhaal’

Chemelot, het chemische-industriecomplex in Limburg, draait door de dure energie nog maar op halve kracht. Beeld Rob Engelaar/ANP

Dat de hoge energieprijzen de industrie pijn doen, is niet nieuw. In Nederland legde zinkproducent Nyrstar de productie al stil, aluminiumsmelter Aldel ging zelfs ten onder aan de hoge stroomprijzen. Andere bedrijven verlaagden hun productie, zoals kunstmestproducent Yara. Chemelot, het chemische-industriecomplex in Limburg, draait nog maar op de helft van de capaciteit.

Allemaal vanwege de hoge prijzen voor gas en stroom. Gas is ook een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Tal van kunststoffen worden gemaakt uit aardgas.

De hoge prijzen zijn even wennen voor de energie-intensieve industrie, die jarenlang werd verwend met goedkope energie. Maar voor lage energieprijzen moet je nu in de VS of Azië zijn, zegt Paul de Krom, voorzitter van de VNCI, de belangenbehartiger van de chemische industrie in Nederland. “Afhankelijk van welk contract je neemt, liggen de gasprijzen in de VS een factor vijf tot tien lager dan in Europa.”

Daardoor zijn geïmporteerde chemische producten nu goedkoper dan producten die hier worden gemaakt. Om concurrerend te blijven, moeten de Nederlandse producenten onder de kostprijs gaan verkopen. En als ze dat niet willen, moeten ze noodgedwongen de productie stilleggen. En dat laatste gebeurt, merkt De Krom. “We zien dat de import van chemische producten van Europa groter is dan de export vanuit Europa. Dat is nog nooit gebeurd.”

Vaste contracten lopen af

Het probleem wordt nog groter, vreest Hans Grunfeld, directeur bij de VEMW, de club van energie-intensieve bedrijven. “Veel bedrijven hebben nu nog een vast contract, dus die hebben nog geen last van de hoge prijzen. Maar veel van die contracten lopen eind dit jaar af.”

Volgend jaar krijgen dus nog meer bedrijven een klap. Maar ook nu zijn de gevolgen al zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde eerder deze maand cijfers over de industriële productie in oktober. Met name energie-intensieve bedrijven zagen de productie teruglopen.

De dure energie kan grote gevolgen, hebben vreest Grunfeld. “Een de-industrialisatie, het proces dat industrie wegtrekt, is geen theoretisch verhaal. We hebben hier een fors maatschappelijk probleem.” Ook Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, noemde het in een tv-uitzending ‘een serieus risico dat industrie vertrekt naar de VS’.

De Erti, de Europese belangenbehartiger van de industrie, onderzocht de gevolgen van de dure energie voor de sector. Daaruit bleek dat 15 procent van de bedrijven overweegt te vertrekken uit Europa. Een derde van de bedrijven stopt tijdelijk met investeren in Europa, of gaat minder investeren. Vooral chemische bedrijven en staalproducenten overwegen hun geld buiten Europa te besteden.

Duurzame energie

Tesla, de fabrikant van elektrische auto’s, kondigde onlangs aan meer batterijen voor de auto in de VS te gaan produceren. Dat gaat ten koste van de productie in Duitsland. BASF, een van de grootste chemische bedrijven ter wereld, gaat buiten Europa investeren.

De Krom wijst nog op een ander aspect. “De chemie levert producten voor onder meer voedsel, medicijnen en windmolens. Voor die producten wil je toch niet afhankelijk zijn van het buitenland. Dat is een les die we geleerd hebben tijdens corona en nu met de oorlog in Oekraïne.”

Gas en stroom worden niet snel goedkoper, is de vrees. Om uit de crisis te komen, zetten bedrijven daarom in op duurzame energie. Zon en wind zijn relatief goedkope manieren om elektriciteit op te wekken. Elektriciteit kan direct gebruikt worden of worden omgezet in groene waterstof. Dat kan weer dienen als alternatief voor aardgas of later worden omgezet in stroom.

Wind en zon zijn overal ter wereld gratis. Duurzame energie moet dus veel minder in prijs verschillen. Maar ook op het gebied van duurzame energie zitten de VS Europa dwars. De Amerikaanse president Joe Biden heeft een kleine 400 miljard dollar uitgetrokken om investeringen in duurzame energie te subsidiëren.

De vrees is dat die zak geld veel bedrijven zal doen besluiten in de VS te investeren in plaats van in Europa. Daarnaast trekt de wet de eigen industrie voor. Kopers van een elektrische auto krijgen bijvoorbeeld veel subsidie op de aankoop, maar alleen als de auto met merendeels Amerikaanse onderdelen in de VS in elkaar wordt gezet. Europese autobouwers moeten dan in de VS gaan produceren en niet vanuit Europa naar de VS exporteren.

Krokodillentranen van bedrijven

Toch ziet het bedrijfsleven verduurzaming als de beste oplossing. “Geld is het probleem niet,” zei Thijssen van VNO-NCW. Zowel in Europa als nationaal zijn er miljarden beschikbaar voor de verduurzaming van de energievoorziening. Nee, het ligt aan de snelheid. “Europa doet weinig aan verduurzaming,” ziet Albert Jan Swart, industrie- deskundige bij ABN Amro. “De techniek is er. Als we niet sneller verduurzamen is er een kans dat er industrie wegtrekt.”

De industrie wil snellere procedures voor bijvoorbeeld de aanleg van windparken. Ook het stroomnet moet in hoger tempo geschikt worden gemaakt voor de grotere vraag naar stroom en de infrastructuur voor waterstof moet worden aangelegd. Daar is steun van de overheid bij nodig. Ook moet het makkelijker worden om staatssteun te verlenen aan bedrijven die duurzaam willen worden.

Het pleidooi voor meer en snellere verduurzaming van de industrie klinkt de milieubeweging als muziek in de oren. Maar ze vinden wel dat de bedrijven krokodillentranen huilen. “Bedrijven keren al jaren de winsten uit aan de aandeelhouders in plaats van het geld te investeren in verduurzaming,” zegt Peer de Rijk, campagneleider Klimaatplannen Bedrijven bij Milieudefensie. “Nu gaan ze tekeer tegen Amerika en kijken ze naar Den Haag. Maar ze zijn zelf te lui geweest. Ga zelf aan de slag om klimaatverandering te stoppen. Als je bij de overheid aan moet kloppen, verdeel de lasten dan eerlijk. Voorlopig moeten bedrijven veel meer doen en verduurzaming zelf bekostigen.”

De Rijk vindt het een goed moment om kritisch naar vervuilende industrie te kijken. “Denk na over hoe Nederland er in 2040 en 2050 uit moet zien. En bepaal dan of en welke industrie je met publiek geld overeind wil houden.” Hij wijst op de staalindustrie. “We moeten veel meer naar recyclen van staal in plaats van steeds nieuw staal te maken. Bovendien: zelfs als staalfabrikanten het proces van staal maken vergroenen is er nog veel vervuiling, bijvoorbeeld bij de winning van ijzererts.”

Ook de productie van kunstmest moet op zijn minst aan banden. “En de op olie gebaseerde raffinage moeten we niet langer subsidiëren. We moeten juist minder olie gaan gebruiken.”

Beeld ANP