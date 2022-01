Dreiging rond John van den Heuvel leidt tot politieacties op A2 en kantoor Landelijke Eenheid

Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft de bewuste Audi klemgereden op de A2. Beeld ANP

De politieacties donderdagmiddag op de A2 en rond het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen draaiden om een incident rond het zwaarbeveiligde transport van misdaadjournalist John van den Heuvel, die wordt bewaakt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

De gepantserde bolides waarin Van den Heuvel en zijn beveiligers zich bewegen, leken te worden achtervolgd door tenminste één Audi.

‘Puur uit voorzorg’ is zijn transport vervolgens naar het complex in Driebergen gebracht. Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft de bewuste Audi klemgereden. Daarin bleek een man met een strafblad te rijden. Hij is gearresteerd.

Explosieven Opruimingsdienst

Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie hebben de auto onderzocht, maar daarin geen explosieven aangetroffen.

Van den Heuvel, die al ruim vier jaar door de DKDB wordt beschermd vanwege dreiging op zijn leven, bevestigt de gebeurtenissen: “Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb er het volste vertrouwen in dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

Doordat de A2 enige tijd in beide rijrichtingen was afgesloten, ontstonden lange files. De wachttijd liep op tot anderhalf uur. Halverwege de middag werd de snelweg weer vrijgegeven.

Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid benadrukt dat ‘geen sprake is geweest van wapens of klemrijden of iets dergelijks’. “We onderzoeken het incident in volle omvang, maar de maatregelen zijn uit voorzorg genomen.”