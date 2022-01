Dreigende situatie rond transport John van den Heuvel laat alle alarmbellen afgaan

Veel wijst er inmiddels op dat het zwaarbeveiligde transport van misdaadjournalist John van den Heuvel donderdagmiddag niet het doelwit was van een aanslag, maar bij dreigende signalen neemt de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging – die hem al ruim 4 jaar beschermt – geen enkel risico. Daardoor had het incident op allerlei manieren een enorme impact.

De politie had de A2 tussen Amsterdam en Utrecht aan het begin van de middag in beide richtingen afgesloten – waardoor automobilisten 1,5 uur vertraging opliepen. Het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie, in Driebergen, werd ondertussen door zwaarbewapende leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) bewaakt. Helikopters van politie en leger ronkten in de lucht, en zeker eentje landde volgens getuigen.

De operatie riep prangende vragen op. Waren de opsporingsdiensten of geheime diensten een op handen zijnde terreuraanslag op het spoor? Waren zware criminelen achtervolgd en gearresteerd? Dat de specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een klemgereden Audi onderzochten, bewees dat rekening werd gehouden met bommen.

Vol gas naar een ‘safe haven’

Gaandeweg bleken de geruchten te kloppen dat alle heisa draaide om het vervoer van misdaadjournalist John van den Heuvel door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De Audi waarin een crimineel was klemgereden, was Van den Heuvels transport waarschijnlijk al in Amsterdam te dicht genaderd en leek maar in de buurt te blijven hangen.

In zo’n geval neemt de speciale bewakingsdienst geen enkel risico. De pantserauto’s van Van den Heuvel reden met sirenes en zwaailichten vol gas naar een dichtstbijzijnde ‘safe haven’ – in dit geval het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid aan de Hoofdstraat in Driebergen.

Het risico dat criminelen het transport van de misdaadjournalist met explosieven hadden willen aanvallen (een legertje van de DKDB verschalk je niet met vuurwapens), bleek de reden te zijn waarom de A2 voor de zekerheid én in het belang van het onderzoek was versperd.

In de bewuste Audi zijn echter geen wapens of explosieven aangetroffen. Of de verhalen over nóg een auto en twee motoren op waarheid berusten, is nog onderwerp van onderzoek. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat sprake was van een intimidatiepoging.

Het zekere voor het onzekere

In de loop van de middag ging ook John van den Heuvel ervan uit dat de majeure operatie vooral uit voorzorg was, maar dat er geen sprake was van een serieuze poging tot een aanslag. “Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb er het volste vertrouwen in dat dit op een juiste wijze gebeurt,” liet hij weten.

De ervaring leert dat de dienst bij mogelijke dreiging altijd het zekere voor het onzekere zal nemen, en de Te Beveiligen Persoon (TBP, in jargon) onmiddellijk in veiligheid brengt in afwachting van nader onderzoek – dat vanzelfsprekend vele uren of langer kan duren. Andere TBP’s worden bij grote incidenten zoals dit ook met extra voorzorgsmaatregelen geconfronteerd.

De enorme schrik voor Van den Heuvel en zijn naasten, de maatschappij die nogmaals wordt geconfronteerd met de grimmige tijd waarin zelfs een aanval op een door de DKDB beveiligde speler uit de bovenwereld denkbaar is – het is hoe dan ook heftig.

Helaas weet elke betrokkene inmiddels dat we hier niet moeten spreken van on-Nederlandse toestanden. Onder meer de moorden op misdaadblogger Martin Kok (2016), de onschuldige broer Reduan (2018) van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum (2019) en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries (afgelopen juli) bewezen al dat dit Néderlandse toestanden zijn, waardoor waakzaamheid helaas geboden blijft.