Douwe Bob annuleert tournee vanwege coronapas: ‘Ik doe er niet aan mee’

Beeld ANP

In een video vertelt Douwe Bob hoe hij recentelijk voor het eerst werd geweigerd bij een bioscoop, omdat hij geen QR-code kon laten zien. “Na alle verhalen werd het heel echt,” zegt de zanger, die zelf niet gevaccineerd is. “Ik heb niets tegen vaccinaties, maar ik heb een heel groot probleem met dwang. Ik doe er niet aan mee. Dit is niet waarom ik zanger ben geworden.”

Douwe Bob heeft voor oktober, november en december optredens door heel Nederland staan. Op 19 oktober zou hij in De Kleine Komedie in Amsterdam optreden. Maar sinds zaterdag moeten bezoekers van evenementen verplicht een QR-code laten zien om aan te tonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn op het coronavirus.

Niet de enige

Douwe Bob is niet de enige die niet optreedt vanwege het verplichte coronatoegangsbewijs. Onlangs bliezen ook Hans Teeuwen en Jandino Asporaat al voorstellingen af om dezelfde reden.

Asporaat legde in een statement uit dat hij niet wil ‘meewerken aan een tweedeling in de samenleving’. Hij maakte zijn besluit bekend nadat hij een brief had ontvangen van een vrouw die vanwege een chemokuur het vaccin niet kan nemen. ‘Haar brief raakte mij tot in mijn kern’, schreef Asporaat.

Ook heeft een aantal artiesten deze maand een oproep verspreid aan alle podia en theaters, onder de noemer Actiecomité Vrije Doorgang. Ze vragen ondernemers om de handhaving van de coronapas te weigeren. ‘In die handhaving ligt de mogelijkheid om met de hoognodige burgerlijke ongehoorzaamheid deze discriminerende maatregel tegen te gaan,’ schrijven de initiatiefnemers. ‘De oproep is simpel: check die app niet aan de deur. Gooi de deuren open, maar pas voor de pas.’ De oproep werd ondertekend door zo’n twintig artiesten, waaronder Def P, My Baby, Splinter en Paceshifters.