Door sluiting horeca at Nederland kilo’s minder vlees in 2020

Aten Nederlanders het jaar voor de pandemie nog 77,8 kilogram vlees per persoon, een jaar later is dit getal met bijna twee kilogram gedaald tot 75,9 (een gewicht waarbij ook botten en vet zijn meegerekend). Dit terwijl de voorgaande jaren, na 2017, sprake was van een oplopende trend.

Volgens de onderzoekers, die voor hun berekeningen onder meer CBS-gegevens over het aantal slachtingen en de in- en uitvoer van vlees gebruikten, komt de trendbreuk voor een groot deel doordat mensen door de coronamaatregelen buitenshuis geen entrecotes en spareribs meer konden eten. Restaurants en cafés waren een tijd gesloten of er was beperkt plek, cateraars moesten feesten afgelasten, bedrijfskantines waren door het thuiswerken gesloten en festivals en congressen gingen niet door. Ook dat buitenlandse toeristen wegbleven, kan meespelen in de daling.

Minder etentjes in restaurants betekende wel dat Nederlanders zelf juist meer vlees bij de supermarkt en slager haalden, met name voor het avondeten. Werd in 2019 nog ruim 531 miljoen kilogram vlees(waren) verkocht, in 2020 was dit ruim 555 miljoen kilogram. Deze hoeveelheid weegt echter niet op tegen de consumptie buitenshuis.

Belangrijke rol voor horeca

“Zonder de verleidingen buitenshuis deden mensen wat velen zich al langer voornamen: minder vlees eten,” reageert Anne Hilhorst van Wakker Dier. De stichting was opdrachtgever voor het onderzoek en is blij dat de vleesconsumptie eindelijk is gedaald, maar noemt deze nog steeds ‘ongezond hoog’. De overheid zou volgens Wakker Dier daarom het eten van minder vlees actief moeten gaan stimuleren.

Volgens ProVeg, dat zich inzet om de consumptie van dierlijke producten te verminderen, is er sprake van een ‘historische daling’, en moet de horeca helpen om de daling voort te zetten. “Juist de horeca speelt een belangrijke rol in het helpen groeien van nieuwe trends en het bieden van culinaire inspiratie,” aldus Pablo Moleman. Daarnaast zou de snelste weg naar minder vlees het aanbieden van kleinere porties vlees zijn.

Uit het onderzoek werd niet duidelijk of de dalende cijfers ook een verandering in behoefte weergeven en of mensen daadwerkelijk andere eetvoorkeuren hebben ontwikkeld.