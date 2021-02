Door onderwijsbond afgeblazen debat gaat toch door, De Balie neemt organisatie over

Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

De grootste onderwijsbond van Nederland had het debat georganiseerd en daarbij ook de PVV uitgenodigd. Maar de kaderleden van de bond wilden niet dat PVV-Kamerlid Harm Beertema mee zou doen aan het debat. Het bestuur van de AOb stelde daarna dat het PVV-verkiezingsprogramma ‘dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat’ dat de uitnodiging aan de partij van Geert Wilders werd ingetrokken en vervolgens het hele debat werd geschrapt.

Beertema zelf en D66-Kamerlid Paul van Meenen spraken daar schande van. “Democratie is debat,” stelde Van Meenen. Ook VVD-Kamerlid Dennis Wiersma vond dat het debat toch door moest gaan. “Desnoods organiseren we het gewoon zelf.”

Opnieuw uitgenodigd

De Balie bood daarop aan het debat zónder de AOb te organiseren. Alle zeven Kamerleden van VVD, PVV, CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA, die ook hadden toegezegd naar het AOb-debat te komen, werden opnieuw uitgenodigd en reageerden positief op het plan.

Directeur Yoeri Albrecht van De Balie vindt de afzegging van de AOb opmerkelijk. “Kennelijk hadden ze gehoopt dat de PVV niet zou komen en was de uitnodiging voor de bühne.” Volgens Albrecht was dat ‘onder onze redactionele verantwoordelijkheid niet gebeurd’. “Wij zijn inclusief en pluriform.”

Iedereen doet mee

De AOb wilde vandaag niet ingaan op vragen. Ook PVV’er Beertema was niet bereikbaar voor commentaar. Wel reageerde hij op Twitter enthousiast dat het debat toch doorgaat. “Iedereen doet mee, behalve de AOb.”

Het Onderwijsdebat is dinsdag om 20.00 uur te zien via een livestream op de website van De Balie en gaat over basis- en voortgezet onderwijs.

Het onderwijsdebat in De Balie gaat door! Iedereen doet mee, behalve de AOB @AObtweets. https://t.co/ULoWCEDIQ7 — Harm Beertema (@harmbeertema) 15 februari 2021