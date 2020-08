Door de coronateststraat op Schiphol: ‘Ik doe het voor de zekerheid’

Reizigers uit risicogebieden worden direct na aankomst door de GGD naar de teststraat verwezen. Beeld ANP

Bij aankomsthal drie is de teststraat van Schiphol opgezet. Achter zwarte schermen staan zes tafels waar reizigers zich kunnen registreren. Er tegenover staan vier verpleegkundigen klaar om coronatesten af te nemen. Het onderzoek is niet verplicht. “We raden het wel sterk aan”, zegt een woordvoerder van GGD Kennemerland.

Als er geen rij staat, duurt het onderzoek inclusief registratie nog geen vijf minuten. Nederlanders kunnen zich registreren met een BSN, e-mailadres en telefoonnummer. Niet-Nederlanders hebben genoeg aan een e-mailadres en telefoonnummer. De uitslagen worden binnen 48 uur naar de persoon in kwestie gemaild.

Er is twijfel bij Ludwig Wever (44), Sandra Vos (43) en hun drie kinderen van 15, 12 en 8, die net terug zijn uit Aruba. Wever vindt het in combinatie met de huidige maatregelen onnodig. “Als je positief getest wordt, moet je 14 dagen in quarantaine, bij een negatieve uitslag moet je ook 14 dagen in quarantaine.

Toch laat het gezin zich testen, “gewoon voor de zekerheid”, zegt Wever die sowieso de komende 2 weken thuis blijft met zijn gezin. En de kinderen? “Die gaan even niet naar school.”

De 25-jarige Michelle gaat zeker controleren of ze het coronavirus heeft. “Ik heb niets te verliezen en zo ingewikkeld is het niet. Ik heb op de heenweg ook een test gedaan.”

Experimenteren

De teststraat is vooralsnog alleen voor reizigers van geselecteerde vluchten. De GGD begint met drie vluchten per dag. Op de eerste dag zijn dat die uit Aruba, New York en Mexico. “We blijven op drie vluchten per dag tot we kunnen opschalen,” zegt een woordvoerder. Wanneer dat is, kan ze nog niet zeggen. “We zitten nog in de opstartfase. We kijken hoe het gaat en zodra het mogelijk is, zullen we meer mensen testen.”

De Luchtmobiele Brigade ondersteunt de GGD bij de teststraat. Volgens een woordvoerder is nu, voor zover ze kan zien, de grootste uitdaging dat er geen zicht is op hoeveel mensen zich zullen laten testen.

“Het is ook voor ons nieuw.” Reizigers worden bij de gate geïnformeerd middels een flyer. “En we zijn nog aan het experimenteren met het omroepen op vluchten. Bij de ene vlucht doen we het wel, bij de andere niet. Daarna gaan we vergelijken.”

Testen Wie zich wil laten testen maar niet van een van de risicovluchten komt - of überhaupt niet op reis is geweest - kan sinds woensdag online een afspraak maken voor een coronatest. Op coronatest.nl kunnen bezoekers inloggen met hun DigiD en vervolgens een afspraak maken of een testresultaat inzien.