Door circus-Taghi zou je bijna circus-Holleeder vergeten

Rechtbanktekening van Willem Holleeder in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Beeld Hollandse Hoogte

Kees, Thomas, Jappie, Cor, Gijsje, Sam, Sjonnie. De beeldbepalende figuren binnen de Amsterdamse penoze van twee decennia terug hebben bijna allemaal een oer-Hollandse naam. Op een enkeling na overleefde Willem Holleeder ze allemaal. In de zwaarbewaakte rechtbank op Schiphol dient het hoger beroep in de strafzaak, waarin hij tot levenslang werd veroordeeld. En dus passeren oude namen de revue.

“Het is een heel simpel iets”, legt hij uit. “John Mieremet is een moordenaar. Als die mij wil liquideren, gaat hij dat doen. Het enige wat hij nodig heeft is een tijd en een plek. Als ’ie morgen zou weten waar ik ben, zou hij het morgen geregeld hebben.”

Holleederiaans

Mieremet is al vijftien jaar dood. En Holleeder zit nu al ruim vijf jaar in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland: de EBI in Vught. Maar doordat Holleederiaans in de tegenwoordige tijd wordt gesproken, worden geesten uit de onderwereld weer even tot leven gewekt.

“Wim ( Endstra, vermoord in 2004) gaat dat geld natuurlijk niet gelijk betalen.”

“Thomas (van der Bijl, doodgeschoten in 2006) is geen moordenaar, hij is gewoon een timmerman.”

‘Dat is natuurlijk gewoon grootspraak van Peter (Petersen, geliquideerd in 2009).”

Wat deze zittingsdag opvalt is hoezeer het criminele milieu veranderd is. Rond de eeuwwisseling draaide het nog veelal om hasj. De moord op Kees Houtman (omgebracht in 2005) zou best eens kunnen voortkomen uit het feit dat hij hasjlijnen bestierde, zo oppert de verdediging. Het gaat over een partij van 700 kilo. Dat is kinderspel in vergelijking met de megapartijen cocaïne waar het tegenwoordig om draait in grote strafzaken.

Nooit bekennen

Er zit amper media in de zaal. Circus Holleeder is circus Taghi geworden. Zijn buurman in de EBI (Taghi verblijft op een andere afdeling) werd vorige week met een helikopter naar de zwaar beveiligde rechtbank vervoerd. Holleeder is deze maandag met aanzienlijk minder toeters en bellen gearriveerd.

De Neus lijkt zichzelf bewust van het feit dat zijn positie in het misdaadlandschap een stuk minder prominent is geworden. “Ik ben een ouwe penoze,” zegt hij glimlachend tegen de rechters. “Het zijn natuurlijk allemaal spannende verhalen.”

Dat hij hen aanspreekt met de valse romantiek van een ouwe boef wil echter niet zeggen dat Willem Holleeder de zaken, waarvoor hij inmiddels veroordeeld is, ooit zal bekennen. “Ik heb Endstra niet afgeperst. Ik heb nooit opdracht gegeven tot liquidaties. Ik ga het allemaal nooit toegeven.”