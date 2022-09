Donny M. bekent ontvoeren, misbruiken en doden 9-jarige Gino

Beeld ANP / ANP

Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M. De 22-jarige verdachte staat woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M. De 22-jarige verdachte staat woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Hij zou het jongetje xtc en Kamagra – een soort Viagra – hebben gegeven. “Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, had niet mogen gebeuren,” zei M. zelf over de zaak.

Tijdens verhoor heeft de man gezegd dat hij het jongetje in zijn badkamer verstikte met een kussen. Het Openbaar Ministerie noemt echter meerdere mogelijke doodsoorzaken. M. heeft namelijk wisselende verklaringen afgelegd en bij het jongetje is ook ander letsel aangetroffen. Het kan ook zijn dat het kind gewurgd of verdronken is. Het OM wil dat een geplande observatie van M. in het Pieter Baan Centrum, vanaf 17 oktober, wordt uitgesteld totdat over de doodsoorzaak definitief is gerapporteerd en M. hierover is gehoord.

Naast dat M. heeft bekend dat hij Gino ontvoerde, misbruikte en om het leven bracht, werd woensdag ook duidelijk dat bij de verdachte beelden van een slapend, minderjarig persoon zijn aangetroffen. Deze persoon heeft inmiddels aangifte gedaan.