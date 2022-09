Donny M. bekent, maar vertelt hij het hele verhaal?

Beeld ANP / ANP

“Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, is afschuwelijk. Het had niet mogen gebeuren.” Met deze woorden bekende Donny M. woensdag in de rechtbank in Maastricht het ontvoeren, seksueel misbruiken en om het leven brengen van de 9-jarige Gino op 1 juni in Kerkrade en Geleen.

Waar M. op het oog rustig bleef bij het aanhoren van de gruwelijke details die horen bij de feiten waarvan hij wordt verdacht, gold dat niet voor Gino’s familie. Zijn moeder – met een groot portret van haar zoontje op haar kleding – kreeg het al bij de eerste passages van de tenlastelegging die de officier van justitie voorlas te kwaad. Ze stond op en begon te gillen. Bij aanvang van de zaak had ze M. al toegeroepen dat hij ‘een monster’ was. Omdat de hevige emoties van de vrouw het proces verstoorden, moest ze de zaal verlaten. Ze keek via een videoverbinding verder in een andere ruimte.

Drogeren

De eerste zitting in het proces tegen de 22-jarige M. bracht meer inzicht in wat er gebeurde op woensdagavond 1 juni, toen Gino tijdens het spelen bij een voetbalveldje in Kerkrade verdween. M. ontvoerde hem daar en reed via Landgraaf naar zijn woning in Geleen. Daar drogeerde hij het jongetje vanaf half acht met verschillende bedwelmende en stimulerende middelen. Ook misbruikte hij Gino, waarna hij zijn slachtoffer rond half tien ’s avonds om het leven zou hebben gebracht.

Hoe dat precies is gebeurd, daar is justitie nog niet zeker van. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) drie opties. De eerste mogelijkheid is dat M. Gino heeft ‘gesmoord’ door een kussen op zijn hoofd te drukken. De verdachte zocht op internet op ‘verstikking met kussen’.

Maar er zijn ook nog twee andere opties, denkt de forensisch patholoog die nog bezig is met het onderzoek. Op Gino’s hals zijn sporen te vinden die wijzen op verwurging. En ook verdrinking wordt niet uitgesloten.

Mocht dat laatste zijn gebeurd, dan zou dat een nieuw licht werpen op de psyche van Donny M., stelt de officier van justitie. Die wees erop dat de verdachte bekend staat als iemand die kickt op het leed van anderen en ook regelmatig dieren heeft mishandeld. Zo zou hij ooit de kop van een hond onder water hebben gehouden, om te zien hoe het dier in paniek zou raken.

Het levenloze lichaam van Gino zou door M. verpakt zijn in vuilniszakken en toen in de achtertuin iets verderop zijn gelegd. Daar werd het op zaterdag 4 juni door de politie aangetroffen.

Verdrinkingssporen

M., met baard en gekleed in een spijkerbroek en een wit T-shirt, heeft de belangrijkste feiten in verhoren inmiddels bekend, al gebeurde dat in het geval van het seksueel misbruik en het smoren van zijn slachtoffer met een kussen pas vorige week woensdag. Tijdens de zitting bekende hij dus nogmaals. Het OM vraagt zich echter af of wat de verdachte vertelt het volledige verhaal is.

Volgens de officier van justitie legt M. wisselende verklaringen af over wat er is gebeurd op 1 juni. Zo ontkent hij Gino te hebben verdronken. M. stelt onder meer dat het jongetje meerdere glazen water dronk tijdens het innemen van de drugs en dat Gino onder de douche ging. Maar dat verklaart volgens het OM niet de verdrinkingssporen in en op zijn lichaam.

Tijdens de zitting kwam ook iets aan het licht dat tot dusver niet bekend was. M. zou tussen december 2018 en maart 2019 kinderporno hebben gemaakt. In 2017 is M. al veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee jongens, en misbruik van een van hen.

Handen op de oren

In een buurtcentrum in het noordwesten van Maastricht keken zo’n dertig mensen via een videoverbinding mee naar de rechtszaak. Het bleef er rustig, al liepen de emoties bij het horen van sommige details soms hoog op. Zo verliet een vrouw met haar handen op haar oren de zaal toen details over de dood van Gino werden voorgelezen. Af en toe werd er gehuild.

Ook een buurman van Gino in Maastricht hoorde alles met afgrijzen aan. “Ik kende Gino goed. Kort voordat hij verdween heb ik hem nog vastgehouden. Wat een klein, licht manneke was het. Hoe kun je zo’n jongetje nou iets aandoen? Dat snap je toch niet?”

Een oudere man die uit belangstelling naar het buurtcentrum is gekomen, schudt tijdens een van de pauzes mismoedig het hoofd. “Je moet psychisch wel erg ziek om zoiets te doen.”

Pieter Baan Centrum

Enkele kilometers verderop wordt besloten dat M. 14 oktober naar het Pieter Baan Centrum gaat om door gedragswetenschappers verder te worden onderzocht. De verdachte heeft aangegeven dat hij wil meewerken aan die behandeling. Op 5 december staat een nieuwe zittingsdag gepland.

Een oudere zus van Gino, Kelly, kon haar woede nog altijd niet bedwingen. “Ooit zal ik je hebben, jongen. Al duurt het twintig jaar, maakt niet uit,” schreeuwde ze naar M. terwijl hij de zaal uit werd geleid. Hij ging terug naar de gevangenis in Vught, waar hij tijdens zijn voorarrest, dat woensdag werd verlengd, verblijft.