Donderwolken boven de NS: politiek trekt teugels aan

NS kondigde aan vanaf volgende week minder treinen te laten rijden in grote delen van het land. Beeld Joris van Gennip

De NS moet aan strengere eisen voldoen als het in de toekomst nog reizigers wil vervoeren over de belangrijkste spoorverbindingen in het land. Dat stelt de Tweede Kamer.

De NS ligt onder vuur omdat er in de dienstregeling wordt geschrapt en er op drukke trajecten vaak met te korte treinen wordt gereden. Het bedrijf wijt dat aan personeelsgebrek en kondigde aan vanaf volgende week nog eens minder treinen te laten rijden in grote delen van het land. Zo wil het bedrijf voorkomen dat treinen op het laatste moment uitvallen en reizigers voor niets op het perron staan.

“De eisen aan de NS moeten strenger,” zegt VVD-Kamerlid Fahid Minhas. Zo is een van de huidige voorwaarden die aan de NS is gesteld, dat er voldoende treinen op tijd rijden. “Maar doordat de NS treinen laat vervallen, kan het nu zeggen: ze zijn niet te laat. Die regel moeten we aanscherpen. Net als de eis dat er voldoende zitplaats is. Nu mag de NS het gemiddelde nemen van alle trajecten bij elkaar. Maar wie in een te korte trein in de spits zit, heeft toch echt geen plek. Het bedrijf moet per traject worden beoordeeld.’’

Nieuwe concessie

De Kamer heeft een lange wensenlijst aan eisen die strenger moeten, nu er moet worden besloten over een nieuwe concessie voor het hoofdspoornet (meer dan 90 procent van alle railverbindingen in het land). De huidige concessie loopt af in 2025. De NS betaalt daarvoor per jaar 200 miljoen euro aan de Staat. Het kabinet is van plan de concessie te verlengen met nog eens tien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat voornemen.

Volgens D66 wordt de ‘huidige onderprestatie van de NS niet opgelost als we het spoornet aan een ander gunnen’. “Andere bedrijven hebben ook personeelstekort,”zegt Kamerlid Lisa van Ginneken. Maar de overheid moet wél meer zeggenschap krijgen over de inzet van treinen als daar vraag naar is, zegt ze. “Straks moeten we kunnen zeggen: als de NS niet meer treinen laat rijden tussen bijvoorbeeld Eindhoven en Heerlen, mag een ander het doen.”

Volgens CDA’er Harry van der Molen moet in de nieuwe concessie ook worden vastgelegd dat er meer treinen rijden in de vroege ochtend en late avond, ‘zodat mensen nog naar en van hun werk kunnen’. En net als CDA en D66 wil ook de PvdA dat de NS minder vrijheid krijgt om de prijs van de treinkaartjes te bepalen. “We hebben het duurste openbaar vervoer van Europa,” zegt Kamerlid Habtamu de Hoop.

Europese regels

Strengere eisen of niet, het is nog niet gezegd dat de NS na 2025 op het hoofdnet mag blijven rijden. Andere vervoersbedrijven zoals Arriva en Keolis die nu al enkele regionale spoorlijnen uitbaten in het noorden, oosten en zuiden van het land, stappen naar de rechter. Zij willen een kans krijgen om ook mee te dingen naar meer lijnen. Daarbij voelen zij zich gesteund door de Europese Commissie. Die wees het kabinet er al op dat opnieuw onderhands aanbesteden van het spoor in strijd is met de Europese regels.

Het kabinet denkt dat het wel aan de huidige Europese regels voldoet, maar regeringspartijen VVD en D66 zijn er niet gerust op. “De Europese Commissie ligt op ramkoers,” zegt Minhas. “Het kabinet heeft nu geen plan B, dat moet er wel komen. Want wat als we ongelijk krijgen en er een forse schadeclaim volgt van andere bedrijven? Dan zijn belastingbetalers de dupe.”

Inleveren

Maar ook als de NS de concessie wel behoudt tot aan 2035, dan nóg moet het bedrijf vrezen dat het lijnen moet inleveren. Het kabinet wil dat er meer internationale verbindingen worden aanbesteed. Dat zou kunnen betekenen dat de NS een aantal verbindingen die ze nu verzorgt, verliest. Verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) denkt aan de hogesnelheidstreinen naar Brussel en Parijs, die naar Londen en Frankfurt/Basel, de intercity naar Berlijn buiten de middagspits en de nachttrein naar Wenen. Daarnaast bekijkt het kabinet ook of er meer binnenlandse, regionale lijnen dan nu kunnen worden gegund aan de hoogste bieder, maar daar is nog geen besluit over genomen.

“Kijk uit,” waarschuwt voormalig NS-baas Roger van Boxtel. “Straks krijgen buitenlandse spelers als het Franse SNCF en Deutsche Bahn meer zeggenschap over onze dienstregelingen. Terwijl we overal zeggen dat er minder marktwerking moet komen, zoals bij de energievoorziening, willen we dat bij het treinvervoer juist meer? Je kunt iets maar één keer kapot maken. Versnipperd vervoer is niet in het belang van de reiziger.”

Ook Heijnens eigen CDA is kritisch. Van der Molen: “Als we winstgevende, internationale lijnen uit een concessie halen, geef je dat geld weg aan andere staatsbedrijven.”