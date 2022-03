Donderdag code geel vanwege sneeuw: ‘Geen grap’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het contrast is groot: begin deze week zaten we nog met een T-shirt op het terras en aan het eind van de week valt er sneeuw. “Het grappige is dat op 1 april de kans op sneeuw het grootst is, maar het is geen grap,” zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

Woensdagnacht en donderdag overdag wordt het al koud, guur en bewolkt, en zal de eerste regen en natte sneeuw ons bereiken. “Vanaf donderdagavond tot en met vrijdag is de kans het grootst dat de sneeuw blijft liggen. Het wordt eerst in het noorden en noordoosten verwacht en trekt dan over Nederland.”

Code geel vanwege sneeuw

Vanaf donderdagavond wordt het ook echt guur met een stevige noordoostenwind. Willemsen: “Aan het IJ zal de windkracht toenemen tot 6 à 7 Beaufort. In combinatie met de natte sneeuw is dat wel naar.” Het KNMI heeft voor Noord-Holland vanaf donderdagavond tot en met vrijdagochtend code geel afgegeven vanwege de kans op gladheid.

Amsterdam zal ook sneeuw gaan zien, maar echte sneeuwpret blijft uit, verwacht Willemsen. “Op auto's en gras zal het wel blijven liggen, maar om een pak sneeuw te zien moet je meer naar het binnenland.” Op sommige plekken wordt tot wel 10 centimeter verwacht.

Samengeperste lucht

De kou en neerslag worden veroorzaakt doordat Nederland zit ingeklemd tussen twee lagedrukgebieden, een uit het noorden van Europa en een vanuit de Alpen. “Daardoor wordt de lucht samengeperst en moet het omhoog. Dat veroorzaakt de neerslag,” legt Willemsen uit.

Het veranderlijke weer is typisch voor de maand april: in die maand komen soms meerdere seizoenen in één week voorbij. De zomerse temperaturen van rond de 25 graden die we de afgelopen jaren regelmatig zagen zijn echter uitzonderlijker dan sneeuw. In april komen sneeuwvlokken gemiddeld eens in de drie jaar voor. Het gezegde luidt dan ook niet voor niets: april doet wat hij wil.

In het weekend is er weer redelijk wat zon, maar blijft warm weer uit. Overdag wordt het dan zo’n 7 graden en ’s nachts gaat het vriezen. Na het weekend stijgt het kwik weer tot in de dubbele cijfers. “Maar het lekkere weer is even voorbij,” aldus Willemsen.