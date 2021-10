Donderdag code geel in groot deel van Nederland om harde wind

Beeld ANP

Het KNMI verwacht dat ‘verkeer en buitenactiviteiten’ hinder kunnen ondervinden van de voorspelde harde wind. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op donderdag extra alert te zijn.

Volgens het KNMI kan het in de nacht van woensdag op donderdag en ook donderdagochtend zeer hard gaan waaien in het zuiden en zuidwesten, met windstoten van 100 kilometer per uur. Aan de kust worden windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht. In het binnenland kunnen snelheden van 75 kilometer per uur worden gehaald.

Donderdagmiddag kunnen in heel Nederland zware windstoten van zo’n 75 kilometer per uur voorkomen. In de kustgebieden, met uitzondering van de Wadden dus, kan het nog harder gaan waaien met stoten van 80 tot 90 kilometer per uur. ‘s Avonds neemt de wind geleidelijk af vanuit het westen, aldus het KNMI.