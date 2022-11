Donaties vanuit energiecompensatie stromen binnen bij Amsterdamse goede doelen: ‘Zitten al boven de ton!’

Beeld ANP / Sabine Joosten

“Het gaat écht heel goed,” reageert Ineke van Tol, een van de initiatiefnemers van Wees Warmhartig. “Je ziet dat mensen heel barmhartig zijn; dat mensen toch voor elkaar willen zorgen.” En dat is volgens haar hard nodig: “Er is echt heel veel armoede in de stad. Niet iedereen realiseert zich dat.”

De energiecompensatie die ieder huishouden in november en december krijgt uitgekeerd, hadden Van Tol en vriendin Monique van Hoogstraten zelf niet nodig: “Maar we krijgen hem wel, terwijl andere Amsterdammers in de kou zitten,” zeiden ze eerder hierover. Dat die gedachte ook voor anderen zou kunnen gelden, was de reden om 190euro.nl te starten. Via de website kan een geldbedrag worden gedoneerd aan een (of meerdere) van drie Amsterdamse doelen die zich inzetten voor het bestrijden van armoede.

“We zijn op 4 november gestart en zagen dat het initiatief in het begin nog bekendheid moest krijgen, maar nu zijn er steeds meer mensen die erover horen,” vertelt Van Tol. “Bovendien is nu pas de periode dat mensen het geld op hun rekening krijgen, dus mensen zullen daar ook op hebben gewacht. Dat het nu zo hard gaat, is echt heel fijn.”

Weer perspectief

De donaties gaan direct naar het Noodfonds Amsterdam, het Armoedefonds of de Voedselbank. Zij bepalen vervolgens bij welk project het geld terechtkomt. “Het komt sowieso goed terecht,” aldus Van Tol. Meer dan ooit ziet ze zelf nu hoe belangrijk de fondsen zijn: “Je biedt echt directe hulp. Dat kan bijvoorbeeld al gaan om het laten schilderen van iemands huis of de aanschaf van meubels, waardoor je die persoon weer wat perspectief geeft.”

Wees Warmhartig blijft in ieder geval in november en december open voor donaties. Of het initiatief erna stopt, moet blijken. Van Tol: “Het gaat nu al om een bedrag waar zo veel mensen mee kunnen worden geholpen, dus we gaan zeker nog even door!”