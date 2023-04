Domper voor kabinet: landbouwakkoord lijkt er voorlopig niet te komen

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het Binnenhof. Beeld ANP

Maandag en dinsdag kwamen de betrokken partijen een laatste keer samen om tijdens praatsessies tot een akkoord te komen. Maar een betrokkene meldt dat het niet lukt om overeenstemming te bereiken. Tegenover De Telegraaf melden Haagse bronnen ook dat het gezamenlijke overleg gestopt wordt. Dinsdagmiddag is er een persmoment in Hierden, waar de laatste twee dagen gesprekken werden gevoerd.

Mogelijk mogen partijen die aan tafel zaten vanaf nu individueel hun zegje komen doen bij Chris Kalden, voorzitter van het landbouwakkoord. Hij maakt daar dan vervolgens een samenvattend document van. Wat daarvan de status zal zijn, is nog onduidelijk.

Idee van Remkes

Het idee om als overheid samen met onder meer boerenclubs, natuur- en milieuorganisaties, grote bedrijven en provincies tot een landbouwakkoord te komen, kwam van stikstofonderhandelaar Johan Remkes. Die vond bij de presentatie van zijn rapport, vorig najaar, dat het kabinet tot dan toe vooral óver boeren had gesproken in plaats van mét boeren. In het landbouwakkoord moest worden vastgelegd wat het perspectief is voor de boerensector in ons land.

De laatste maanden werd er druk overlegd, maar dat ging niet altijd van harte. Zo stapte boerenorganisatie Agractie eind maart van tafel, omdat ze niet te spreken was over de voorstellen om agrarische grond te bestemmen als ‘landschapsgrond’, waarop diensten als natuur en recreatie een plek zouden moeten krijgen.

Landbouwminister Piet Adema sprak vorige week al enigszins bezorgd over de gesprekken om tot een akkoord te komen. Volgens hem was het ‘spannend, lastig en ingewikkeld’ en lagen de partijen aan tafel ‘op een aantal thema’s nog best wel heel stevig uit elkaar’. Ook premier Rutte erkende dat het meer tijd kost dan hij zou willen. Maar hij sprak wel het vertrouwen uit dat ‘alle partijen graag tot een landbouwakkoord komen’.