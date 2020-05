Dolfijn Zafar dood gevonden op strand, mist zijn staartblad

De vin van de dolfijn Zafar in de jachthaven in IJmuiden. Beeld ANP

Dat meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier was aangespoeld op het strand. Het lijkt erop dat de dolfijn nog maar kortgeleden overleden is. Hoe het dier is omgekomen is nog onduidelijk. Opvallend is dat hij zijn staartblad mist.

De dolfijn was begin deze maand in de haven van Amsterdam terechtgekomen. De dolfijn was meegekomen met een zeilend vrachtschip vanuit Bretagne in Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging mee, door de sluizen, naar Amsterdam.

IJmuiden

Zafar werd vervolgens vanuit de haven van Amsterdam naar buiten de sluizen geloodst. Dat lukte niet direct. De dolfijn was erg gehecht aan het schip van de Tres Hombres dat hij had gevolgd naar de Suezhaven. Uiteindelijk volgde hij die boot terug naar zee. De tuimelaar zwom daarna rond in de buurt van de haven van IJmuiden, waarna het ongeveer een week geleden weer echt terug de zee in ging.

Zafar was een alleen levende dolfijn die normaal voor de kust van Bretagne verbleef. Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die leven in zout zeewater. Ze zwemmen wel vaker stukken mee met boten.