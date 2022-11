Doden en gewonden bij schietpartij in gayclub Colorado Springs

In de gayclub Club Q in Colorado Springs vielen zeker vijf doden en achttien gewonden. Beeld REUTERS

De schietpartij was aan het einde van de zaterdagavond in de gayclub Club Q in het noordoosten van de stad die ten zuiden van Denver ligt.

Over het motief en de identiteit van de dader is officieel niets bekendgemaakt, maar volgens een mededeling van Club Q was het een doelgerichte ‘haataanval op onze gemeenschap’ en werd de dader door moedige klanten overmeesterd. De politie krijgt bijstand van de federale recherche FBI in deze zaak.

In de VS zijn volgens de telling van gunviolencearchive.org dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens. Zelfmoorden met vuurwapens (circa 21.000) niet meegerekend.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: