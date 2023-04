Dodelijk slachtoffer treinongeval Voorschoten was kraanbestuurder, drie gewonden op intensive care

Bij Voorschoten (Zuid-Holland) is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur een passagierstrein ontspoord na een botsing met een bouwkraan en een goederentrein. Daarbij is een kraanbestuurder om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt, onder wie drie ernstig.

De passagierstrein en de goederentrein zijn beide op een bouwkraan van bouwbedrijf BAM gebotst. Daarbij is de kraanbestuurder om het leven gekomen. Er waren zo’n vijftig passagiers aan boord van de ontspoorde nachttrein, die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, zegt een NS-woordvoerder. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, onder wie de NS-machinist. Hij ligt met botbreuken in het ziekenhuis. Drie van de gewonden liggen op de intensive care. Hun situatie is ‘zeer ernstig maar stabiel’, meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De machinist van de goederentrein bleef ongedeerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt momenteel onderzocht door ProRail en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ook starten de politie en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek.

Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie doet, samen met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderzoek naar het ongeluk. De instantie verwacht dat het enkele maanden duurt voordat het onderzoek is afgerond.

Omdat het gaat om een arbeidsongeval dat niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden, leidt de arbeidsinspectie het strafrechtelijke onderzoek in deze fase. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, legt een woordvoerder van de arbeidsinspectie uit. Daarbij wordt gekeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de Arbowet is overtreden. Het OM zal op basis van de resultaten van dat onderzoek kijken of er vervolging nodig is.

In de chaos van het ongeluk was ook een auto betrokken, die in brand vloog, bevestigt de veiligheidsregio Hollands Midden. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Noodhospitaal

Na het ongeval duurde het ongeveer een uur voor alle passagiers uit de ontspoorde trein waren gehaald. Hulpdiensten konden niet direct aan de slag omdat eerst de stroom van de bovenleiding moest worden gehaald. Negentien passagiers zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Pas aan het einde van de middag kon worden begonnen met de berging van het lichaam van de overleden kraanbestuurder. Een woordvoerster van de veiligheidsregio bevestigt dit. Volgens haar duurde het tot dat moment, omdat hulpdiensten eerder nog niet bij het slachtoffer konden komen.

In het UMC Utrecht werd het speciale calamiteitenhospitaal geopend; dat gebeurt alleen bij ernstige incidenten met veel slachtoffers. Een deel van de gewonden is hierheen gebracht, elf lichtgewonden zijn in ziekenhuizen in de buurt opgevangen. Inmiddels hebben alle gewonden het noodhospitaal verlaten; vijf zijn overgebracht naar het UMC Utrecht, de rest mocht naar huis.

Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. Twee wagons liggen naast de rails. In het achterste gedeelte van de trein is volgens de NS-woordvoerder brand uitgebroken. Die is geblust.

Ook bouwbedrijf BAM kan nog niet zeggen hoe het ongeluk kon gebeuren. Er werd gepland regulier onderhoud gepleegd aan het spoor bij Voorschoten. De kraan stond op wielen, op een spoor dat niet in gebruik zou zijn. “Er moet nog van alles worden onderzocht.”

Getuigen

Enkele buurtbewoners hebben het ongeluk meegekregen. Zij hoorden twee harde knallen en vertellen hoe zij zagen hoe de goederentrein op de bouwkraan botste, die vervolgens op het spoor voor de intercity zou zijn beland. “We hoorden twee klappen, dikke doffe dreunen, en toen zagen we veel flitsen,” zegt een getuige. “Het hele huis trilde. Mijn vrouw zei meteen: nu is het goed mis.”

Een vriendengroep uit Rotterdam was onderweg naar huis na een feest in Utrecht, toen de trein ontspoorde, vertelt een van de jongens aan NPO Radio 1. “We waren best dronken. Omdat het zo’n lange rit was (de trein gaat vanaf Utrecht, via Amsterdam naar Den Haag), lagen we te slapen. Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was. Met ons gaat het gelukkig goed. Van de rest van de passagiers weten we het niet. We zijn ontzettend geschrokken.”

Een andere vriend uit de groep: “Ik werd wakker door het geschreeuw van vrienden: je moet de trein uit! Om drie uur ’s nachts zit je opeens schuin in de trein. Na de eerste schrik was het even een heel emotioneel moment. We mochten ook niet direct uit de trein, omdat er stroom op stond. Toen kickte de paniek verder in. Na een uur werden we door de brandweer gered.”

‘Zwarte dag’

Topman van ProRail John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor.’ “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.” Directeur van de NS Wouter Koolmees is ‘geschokt’ over het treinongeluk. Ook zegt hij dat er ‘degelijk onderzoek’ gedaan moet worden naar het ongeluk. “Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.”

Ook premier Mark Rutte spreekt van een ‘vreselijk treinongeluk’. In een bericht op Twitter laat hij weten dat zijn gedachten bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers zijn. “Ik wens hen alle sterkte.” Nadine Stemerdink, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, noemt het dodelijke treinongeval ‘ongelooflijk tragisch’.

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de plaats van het ongeluk bezocht. “Ik heb een verschrikkelijk drama gezien,” aldus de koning. “De oorzaak moet nog uitgezocht worden, maar het is fantastisch te zien hoe de hulpverlening ongelooflijk gefunctioneerd heeft. Daar kunnen we echt heel trots op zijn, hoe die mensen hier midden in de nacht keihard gewerkt hebben om deze mensen te redden hier.”

Geen treinverkeer

Door het ongeluk lag al het treinverkeer rond Leiden Centraal stil. Inmiddels is het treinverkeer in noordelijke richting weer opgestart. Tussen Leiden en Haarlem rijden de treinen sinds 13.30 uur weer volgens de dienstregeling, meldt NS. Tussen Leiden en Hoofddorp rijden sprinters, maar voorlopig wel minder dan normaal.

Het treinverkeer in zuidelijke richting, vanaf Leiden Centraal naar Den Haag, zal nog dagen stilliggen, zo is de verwachting. Op dat traject rijden snelbussen.

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de plaats van het ongeluk bezocht. Beeld ANP

Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. Beeld ANP

Het duurde ongeveer een uur voordat de hulpdiensten alle passagiers uit de trein hadden gehaald. Beeld ANP

Er viel één dode en ongeveer dertig mensen raakten gewond, onder wie de NS-machinist. Beeld KYRLIAN DE BOT via REUTERS

Er waren zo'n vijftig passagiers aan boord van de ontspoorde nachttrein. Beeld ANP