Dodelijk ongeval bij proefvaart koninklijk bezoek Indonesië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen aan op het vliegveld van Jakarta voor een staatsbezoek aan Indonesië. Beeld ANP

Aan boord waren ook functionarissen van de Nederlandse ambassade, van wie er een lichtgewond raakte, zo liet het Indonesisch ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Het bezoek van het koningspaar aan dit gebied staat donderdag op het programma.

Het ongeluk vond maandag plaats in Sebangau National Park op Kalimantan. Beide boten waren daar in het kader van de voorbereiding van het onderdeel van het staatsbezoek. Willem-Alexander en Máxima zouden per boot het park bezoeken. Het park huisvest de grootste orang-oetanpopulatie ter wereld: er leven tussen de 6500 en 9000 van de mensapen.

De Nederlandse ambassade onderzoekt nu wat de mogelijke consequenties voor het staatsbezoek zijn.