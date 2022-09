Dode python gevonden in West, politie zoekt de eigenaar

Een koningspython. Beeld Getty Images/iStockphoto

Agenten kwamen een kijkje nemen nadat ze een melding hadden gekregen van een voorbijganger. Nabij de metrohalte Jan van Galenstraat zagen ze een python van zo'n 90 centimeter liggen.

Zo’n lengte wijst erop dat het waarschijnlijk om een koningspython gaat: die is niet giftig, maar kan wel bijten. Een python is een wurgslang die doorgaans kleine zoogdieren eet.

In principe mag iemand een python bezitten in Nederland, zegt een woordvoerder van de politie. Het is dus nog de vraag of de wet is overtreden. “Daarom hebben we de oproep geplaatst: we willen achterhalen van wie het dier is geweest, en of het is ontsnapt of bewust gedumpt.”

De koningspython is niets vergeleken met de reuzenpython, die meer dan vijf meter lang kan worden. Ook deze is niet giftig, maar kan wel grotere zoogdieren eten – en dus ook, al komt het zelden voor, mensen.

Op zondag 25 september om 20:15 uur troffen wij deze python aan in de bosschages van de Jan van Galenstraat nabij de metrohalte. De slang is 90 centimeter lang. Wie herkent de python, weet van wie deze is en waar deze thuis hoort? Heb je informatie, bel dan 0900-8844. pic.twitter.com/T6GM6uo2qx — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 26 september 2022

