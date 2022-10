Dode man (60) in water bij Amstelkade niet omgekomen door misdrijf

Beeld Joris van Gennip

Het lichaam van de man werd bij de Amstelkade in de Rivierenbuurt uit het water gehaald. De zestigjarige was een paar dagen eerder als vermist opgegeven. Omdat het niet om een misdrijf gaat, is de politie terughoudend met berichtgeving over het incident.

