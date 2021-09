Dode en twee gewonden bij verkeersongeluk in Amstelveen

Politielogo op het operationeel uniform van een agent. Beeld ANP XTRA

De bestelauto botste rond 12.50 uur op een personenauto. De man en de vrouw in de personenauto raakten gewond. Beiden waren nog aanspreekbaar na het ongeluk en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt doordat de bestelauto op de tegenovergestelde kant van de weg reed, meldt de politie. Het onderzoek naar de toedracht is nog aan de gang op de plek van de aanrijding. De weg is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest.